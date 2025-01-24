https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/depremde-269-kisiye-mezar-olan-ronesans-rezidansin-muteahhiti-kendini-savundu-bina-yikilmadi-1093027219.html

Depremde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti kendini savundu: 'Bina yıkılmadı devrildi'

Depremde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti kendini savundu: 'Bina yıkılmadı devrildi'

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun, yapının yıkılmadığını devrildiğini öne... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T18:04+0300

2025-01-24T18:04+0300

2025-01-24T18:04+0300

türkiye

kahramanmaraş

rönesans rezidans

6 şubat kahramanmaraş depremi

yargılama

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Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Depremde en büyük hasarın yaşandığı Hatay'da ise yıkılan 15 katlı Rönesans Rezidans 269 kişiye mezar oldu. Binanın yıkılmasıyla ilgili davada kendini savunan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, 'Rezidansın Hatay'ın en popüler ve iddialı yapısı olduğunu söylerken yapının yıkılmadığını depremin şiddeti nedeniyle devrildiğini savundu. Coşkun, "İnşaatı tüm deprem yönetmeliklerine yüzde 100 uygun olarak yaptığımızdan eminim" dedi. Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada binanın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun, Rönesans Rezidans'ın Hatay'ın en popüler ve iddialı yapısı olduğunu savundu.Tüm deprem yönetmeliklerine uygun yaptıkYapının yıkılmadığını, devrildiğini ileri süren Coşkun, bazı uzman görüşlerinden örnekler vererek yapının depremin şiddeti sebebiyle devrildiğini savundu. Coşkun, yaptığı yapının sağlamlığının arkasında durarak "İnşaatı tüm deprem yönetmeliklerine yüzde 100 uygun olarak yaptığımızdan eminim." savunmasında bulundu.İyi ki yakalandım yoksa kaçan kişi olacaktımİstanbul Havalimanı'nda yakalandığı hatırlatılan Coşkun şunları söyledi:Deprem Allah'tan geldiDuruşmada üç cocuğunu kaybeden Meryem Bıyıksız ise yapıyla ilgili tutuklu sanık Coşkun'a "Çocuklarım 'cennetten bir köşe' diye sattığınız binada öldü, madem bu kadar iyi malzeme kullandınız neden öldüler?" diye sorması üzerine Coşkun, "Ben her şeyi en üst düzeyde yaptım, depremin şiddetinden oldu, deprem de Allah'tan geldi." yanıtını verdi.Zaman zaman kendi aralarında kısa süreli gerginliklerin yaşandığı sanık ve müşteki avukatlarının da dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek Süleyman Demirel Üniversitesi'nden talep edilen yeni bir bilirkişi raporunun gelmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti.269 kişiye mezar olmuştuHatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/prof-dr-osman-bektas-olasi-istanbul-depreminin-gecikme-sebebini-acikladi-sure-verdi-1093009078.html

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kahramanmaraş, rönesans rezidans, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yargılama