https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ozbekistan-tarihinde-ilk-kez-dunya-kupasinda-1096833775.html
Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda
Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda
Sputnik Türkiye
Asya Elemeleri’nde BAE ile golsüz berabere kalan Özbekistan, puanını 18’e yükselterek bitime bir hafta kala turnuvaya katılmayı garantileyerek tarihinde ilk... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T01:35+0300
2025-06-06T01:35+0300
2025-06-06T01:35+0300
spor
özbekistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
dünya kupası
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Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu’nun 9. haftasında Al Nahyan Stadı'nda Birleşik Arap Emirlikleri’ne konuk olan Özbekistan, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.Bu beraberlikle puanını 18’e yükselten Özbekistan, grup aşamasının bitimine bir maç kala ilk iki sıradaki yerini garantileyerek Dünya Kupası biletini aldı.Tarihte ilk kez turnuvaya katılacak olan Özbekistan’ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin de Dünya Kupası’na katılmayı daha önce kesinleştiren ülkeler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/eyupspordan-buyuk-surpriz-yeni-teknik-direktor-aciklandi-1096827179.html
özbekistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
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özbekistan, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, dünya kupası
özbekistan, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, dünya kupası
Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda
Asya Elemeleri’nde BAE ile golsüz berabere kalan Özbekistan, puanını 18’e yükselterek bitime bir hafta kala turnuvaya katılmayı garantileyerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak.
Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu’nun 9. haftasında Al Nahyan Stadı'nda Birleşik Arap Emirlikleri’ne konuk olan Özbekistan, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
Bu beraberlikle puanını 18’e yükselten Özbekistan, grup aşamasının bitimine bir maç kala ilk iki sıradaki yerini garantileyerek Dünya Kupası biletini aldı.
Tarihte ilk kez turnuvaya katılacak olan Özbekistan’ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin de Dünya Kupası’na katılmayı daha önce kesinleştiren ülkeler arasında yer aldı.