https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ozbekistan-tarihinde-ilk-kez-dunya-kupasinda-1096833775.html

Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda

Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda

Sputnik Türkiye

Asya Elemeleri’nde BAE ile golsüz berabere kalan Özbekistan, puanını 18’e yükselterek bitime bir hafta kala turnuvaya katılmayı garantileyerek tarihinde ilk... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T01:35+0300

2025-06-06T01:35+0300

2025-06-06T01:35+0300

spor

özbekistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

i̇ran

dünya kupası

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Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu’nun 9. haftasında Al Nahyan Stadı'nda Birleşik Arap Emirlikleri’ne konuk olan Özbekistan, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.Bu beraberlikle puanını 18’e yükselten Özbekistan, grup aşamasının bitimine bir maç kala ilk iki sıradaki yerini garantileyerek Dünya Kupası biletini aldı.Tarihte ilk kez turnuvaya katılacak olan Özbekistan’ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin de Dünya Kupası’na katılmayı daha önce kesinleştiren ülkeler arasında yer aldı.

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özbekistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

i̇ran

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2025

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Sputnik Türkiye

özbekistan, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran, dünya kupası