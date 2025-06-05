https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/eyupspordan-buyuk-surpriz-yeni-teknik-direktor-aciklandi-1096827179.html
Eyüpspor'dan büyük sürpriz: Yeni teknik direktör açıklandı
Eyüpspor'dan büyük sürpriz: Yeni teknik direktör açıklandı
Sputnik Türkiye
Eyüpspor'da Arda Turan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. İstanbul ekibi, Selçuk Şahin'in göreve getirildiğini açıkladı. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T15:24+0300
2025-06-05T15:24+0300
2025-06-05T15:24+0300
spor
eyüpspor
arda güler
selçuk şahin
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Eyüpspor'da Arda Turan ile yollar ayrılmış ve genç çalıştırıcı Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti. Eyüpspor, Turan'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.Eyüpspor'un başına Selçuk ŞahinEyüpspor'da teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin getirildi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/milli-voleybolcu-ebrar-karakurtun-yeni-takimi-belli-oldu-ulkeme-dondugum-icin-cok-mutluyum-1096804741.html
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eyüpspor, arda güler, selçuk şahin
eyüpspor, arda güler, selçuk şahin
Eyüpspor'dan büyük sürpriz: Yeni teknik direktör açıklandı
Eyüpspor'da Arda Turan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. İstanbul ekibi, Selçuk Şahin'in göreve getirildiğini açıkladı.
Eyüpspor'da Arda Turan ile yollar ayrılmış ve genç çalıştırıcı Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti. Eyüpspor, Turan'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.
Eyüpspor'un başına Selçuk Şahin
Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin getirildi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin’in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella’ya teşekkür ederiz. Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."