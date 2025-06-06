https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/mujde-ardan-unlu-yonetmen-sinan-cetine--komser-sekspir-davasi-1096842173.html

Müjde Ar'dan, ünlü yönetmen Sinan Çetin'e 'Komser Şekspir' davası

Müjde Ar'dan, ünlü yönetmen Sinan Çetin'e 'Komser Şekspir' davası

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Müjde Ar, 'Komser Şekspir' fimini televizyon kanallarına satan yönetmen Sinan Çetin'e dava açtı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T12:22+0300

2025-06-06T12:22+0300

2025-06-06T12:22+0300

yaşam

müjde ar

sinan çetin

okan bayülgen

kadir i̇nanır

komser şekspir

dava

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Komser Şekspir filminin başrol oyuncularından Müjde Ar, filmin yönetmeni Sinan Çetin'in sahibi olduğu Plato Film'e dava açtı. Ar, şirketin filmi televizyon kanallarına satarak kendini maddi ve manevi zarara uğrattığını belirtti. Maddi ve manevi zarara uğradığını belirttiMüjde Ar, Sinan Çetin'in sahibi olduğu Plato Film'in 'Komser Şekspir'2 televizyon kanallarına satarak maddi ve manevi zarara uğradığı yönünde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.Müjde Ar, Komser Şekspir' ile birlikte tespit edilen filmlerin üzerine tedbir konulmasını talep etti.Film büyük ilgi görmüştüBaşrollerini Kadir İnanır, Müjde Ar, Okan Bayülgen, Özkan Uğur ve Pelin Batu'nun paylaştığı 'Komser Şekspir', gösterime girdiği 2001'de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Filmde sert bir komiser olan Cemil'in (Kadir İnanır), karakolunu tiyatro stüdyosuna çevirip, lösemi hastası kızının tiyatro tutkusunu gerçekleştirmek için yaptıklarını konu alıyor.

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müjde ar, sinan çetin, okan bayülgen, kadir i̇nanır, komser şekspir, dava