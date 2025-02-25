https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/mujde-ar-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1093964424.html

Müjde Ar trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama

Müjde Ar trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki Ar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T12:19+0300

2025-02-25T12:19+0300

2025-02-25T12:19+0300

yaşam

müjde ar

trafik kazası

istanbul

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Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı.70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oyuncu-tolga-saritas-trafik-kazasi-gecirdi-1093810533.html

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müjde ar, trafik kazası, istanbul