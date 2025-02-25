https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/mujde-ar-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1093964424.html
Müjde Ar trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama
Müjde Ar trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki Ar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T12:19+0300
2025-02-25T12:19+0300
2025-02-25T12:19+0300
yaşam
müjde ar
trafik kazası
istanbul
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Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı.70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oyuncu-tolga-saritas-trafik-kazasi-gecirdi-1093810533.html
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müjde ar, trafik kazası, istanbul
müjde ar, trafik kazası, istanbul
Müjde Ar trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu hakkında açıklama
Usta sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki Ar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı.
70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Sanatçının dün akşam trafik kazası geçirdiği ve Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”