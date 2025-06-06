https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/meteorolojiden-sicaklik-uyarisi-33-dereceye-cikacak-bazi-bolgelerde-yagis-var-1096835568.html

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı, 33 dereceye çıkacak: Bazı bölgelerde yağış var

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı, 33 dereceye çıkacak: Bazı bölgelerde yağış var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul’da 28, Ankara’da 32, Antalya ve... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T07:41+0300

2025-06-06T07:41+0300

2025-06-06T07:41+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

sıcak hava

gök gürültülü sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096835777_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5066ebd6cb4f521fb4d5af624cf5f936.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı haftası hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre sıcaklıklar ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. Özellikle batı ve güney bölgeler, sıcak hava dalgasından daha fazla etkilenecek.Büyükşehirlerde bayram havası: İstanbul 28, Ankara 32 dereceBayram boyunca İstanbul'da hava sıcaklığı 26-28 derece, Ankara’da 31-32 derece, İzmir ve Antalya’da ise 32-33 derece seviyelerinde seyredecek. Havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârlar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Doğu’da yerel sağanak, Güneydoğu’da kavurucu sıcaklarDoğu Anadolu'nun doğusunda (özellikle Erzurum, Kars, Van ve Hakkari) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Buna karşılık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek:Bazı illerde dikkat çeken sıcaklıklarKaradeniz kıyılarında ise daha serin hava etkili olacak. Özellikle Trabzon 21°C, Samsun 23°C seviyelerinde kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/plaj-fiyatlari-belli-oldu-bodrum-ve-cesme-rekora-kosuyor-yuzde-300-zam-1096835075.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurban bayramı hava durumu, meteoroloji hava tahmini, bayramda sıcaklık kaç derece olacak, diyarbakır hava sıcaklığı, i̇stanbul bayram havası, 2025 bayramda hava nasıl, bölgelere göre hava durumu, güncel sıcaklık uyarısı, doğu anadolu yağış tahmini