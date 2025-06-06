https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/meteorolojiden-sicaklik-uyarisi-33-dereceye-cikacak-bazi-bolgelerde-yagis-var-1096835568.html
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı, 33 dereceye çıkacak: Bazı bölgelerde yağış var
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı, 33 dereceye çıkacak: Bazı bölgelerde yağış var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul’da 28, Ankara’da 32, Antalya ve... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T07:41+0300
2025-06-06T07:41+0300
2025-06-06T07:41+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
sıcak hava
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı haftası hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre sıcaklıklar ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. Özellikle batı ve güney bölgeler, sıcak hava dalgasından daha fazla etkilenecek.Büyükşehirlerde bayram havası: İstanbul 28, Ankara 32 dereceBayram boyunca İstanbul'da hava sıcaklığı 26-28 derece, Ankara’da 31-32 derece, İzmir ve Antalya’da ise 32-33 derece seviyelerinde seyredecek. Havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârlar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Doğu’da yerel sağanak, Güneydoğu’da kavurucu sıcaklarDoğu Anadolu'nun doğusunda (özellikle Erzurum, Kars, Van ve Hakkari) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Buna karşılık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek:Bazı illerde dikkat çeken sıcaklıklarKaradeniz kıyılarında ise daha serin hava etkili olacak. Özellikle Trabzon 21°C, Samsun 23°C seviyelerinde kalacak.
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kurban bayramı hava durumu, meteoroloji hava tahmini, bayramda sıcaklık kaç derece olacak, diyarbakır hava sıcaklığı, i̇stanbul bayram havası, 2025 bayramda hava nasıl, bölgelere göre hava durumu, güncel sıcaklık uyarısı, doğu anadolu yağış tahmini
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı, 33 dereceye çıkacak: Bazı bölgelerde yağış var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı haftasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul’da 28, Ankara’da 32, Antalya ve İzmir’de 33 derece beklenirken, Diyarbakır'da sıcaklık salı günü 39 dereceyi bulacak. Bazı illerde yerel yağışlar da görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı haftası hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre sıcaklıklar ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. Özellikle batı ve güney bölgeler, sıcak hava dalgasından daha fazla etkilenecek.
Büyükşehirlerde bayram havası: İstanbul 28, Ankara 32 derece
Bayram boyunca İstanbul'da hava sıcaklığı 26-28 derece, Ankara’da 31-32 derece, İzmir ve Antalya’da ise 32-33 derece seviyelerinde seyredecek. Havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârlar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Doğu’da yerel sağanak, Güneydoğu’da kavurucu sıcaklar
Doğu Anadolu'nun doğusunda (özellikle Erzurum, Kars, Van ve Hakkari) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Buna karşılık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek:
Diyarbakır
: Bayramda 36, salı günü 39°C
Bazı illerde dikkat çeken sıcaklıklar
Balıkesir & Afyonkarahisar
: 30-32°C
Van, Erzurum, Kars
: 21-23°C
Karadeniz kıyılarında ise daha serin hava etkili olacak. Özellikle Trabzon 21°C, Samsun 23°C seviyelerinde kalacak.