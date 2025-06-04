https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/almanya-berlinin-yardimiyla-ukraynada-uretilen-ilk-uzun-menzilli-silah-yakinda-kullanima-girecek-1096802480.html
Almanya: Berlin'in yardımıyla Ukrayna'da üretilen ilk uzun menzilli silah yakında kullanıma girecek
Almanya: Berlin'in yardımıyla Ukrayna'da üretilen ilk uzun menzilli silah yakında kullanıma girecek
Sputnik Türkiye
Alman Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'da Berlin'in yardımıyla üretilen ilk uzun menzilli silahların yakında Ukrayna ordusunun hizmetine gireceğini belirtti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T17:29+0300
2025-06-04T17:29+0300
2025-06-04T17:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
almanya
berlin
ukrayna silahlı kuvvetleri
nato
alman savunma bakanlığı
patriot
taurus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077627498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8c4325ea530c1008e4b1f9ed385b654.jpg
Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Bu yıl önemli miktarda uzun menzilli silah üretilebilir. İlk sistemler sadece birkaç hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kullanıma girebilir" dedi.Pistorius, İttifak'taki meslektaşlarını Patriot sistemlerini Ukrayna ile paylaşmaya ikna edeceğini de sözlerine ekledi.Almanya gerilimi tırmandırıyorMayıs sonunda Alman Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev'in Ukrayna'da uzun menzilli silahların üretiminin finansmanı konusunda bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmek ve hava savunma sistemleri ile mühimmat sağlamak için yaklaşık 5 milyar euro tahsis edileceğini de bildirmişti.Geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna ordusuna uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedarik edilmesine izin vermişti. Bununla beraber, Ukraynalı birliklere füzelerin yönetimi konusunda verilecek eğitimlerin uzun zaman alabileceğini de ifade etmişti.Ukrayna Rusya'nın sivil altyapısını hedef alıyorBatı'nın teşvikiyle saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusu, Rusya'daki barışçıl tesislere ve sivil altyapıya saldırılar düzenliyor.Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları, İstanbul'da yürütülen müzakere süreci kapsamındaki çabalara gölge düşürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html
ukrayna
almanya
berlin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077627498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fd99af50a1d90d1a606200723ce7dd8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, ukrayna, almanya, berlin, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, alman savunma bakanlığı, patriot, taurus, rusya
avrupa, ukrayna, almanya, berlin, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, alman savunma bakanlığı, patriot, taurus, rusya
Almanya: Berlin'in yardımıyla Ukrayna'da üretilen ilk uzun menzilli silah yakında kullanıma girecek
Alman Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'da Berlin'in yardımıyla üretilen ilk uzun menzilli silahların yakında Ukrayna ordusunun hizmetine gireceğini belirtti.
Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Bu yıl önemli miktarda uzun menzilli silah üretilebilir. İlk sistemler sadece birkaç hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kullanıma girebilir" dedi.
Pistorius, İttifak'taki meslektaşlarını Patriot sistemlerini Ukrayna ile paylaşmaya ikna edeceğini de sözlerine ekledi.
Almanya gerilimi tırmandırıyor
Mayıs sonunda Alman Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev'in Ukrayna'da uzun menzilli silahların üretiminin finansmanı konusunda bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmek ve hava savunma sistemleri ile mühimmat sağlamak için yaklaşık 5 milyar euro tahsis edileceğini de bildirmişti.
Geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna ordusuna uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedarik edilmesine izin vermişti. Bununla beraber, Ukraynalı birliklere füzelerin yönetimi konusunda verilecek eğitimlerin uzun zaman alabileceğini de ifade etmişti.
Ukrayna Rusya'nın sivil altyapısını hedef alıyor
Batı'nın teşvikiyle saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusu, Rusya'daki barışçıl tesislere ve sivil altyapıya saldırılar düzenliyor.
Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları, İstanbul'da yürütülen müzakere süreci kapsamındaki çabalara gölge düşürüyor.