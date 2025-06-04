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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/almanya-berlinin-yardimiyla-ukraynada-uretilen-ilk-uzun-menzilli-silah-yakinda-kullanima-girecek-1096802480.html
Almanya: Berlin'in yardımıyla Ukrayna'da üretilen ilk uzun menzilli silah yakında kullanıma girecek
Almanya: Berlin'in yardımıyla Ukrayna'da üretilen ilk uzun menzilli silah yakında kullanıma girecek
Sputnik Türkiye
Alman Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'da Berlin'in yardımıyla üretilen ilk uzun menzilli silahların yakında Ukrayna ordusunun hizmetine gireceğini belirtti. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
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Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Bu yıl önemli miktarda uzun menzilli silah üretilebilir. İlk sistemler sadece birkaç hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kullanıma girebilir" dedi.Pistorius, İttifak'taki meslektaşlarını Patriot sistemlerini Ukrayna ile paylaşmaya ikna edeceğini de sözlerine ekledi.Almanya gerilimi tırmandırıyorMayıs sonunda Alman Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev'in Ukrayna'da uzun menzilli silahların üretiminin finansmanı konusunda bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmek ve hava savunma sistemleri ile mühimmat sağlamak için yaklaşık 5 milyar euro tahsis edileceğini de bildirmişti.Geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna ordusuna uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedarik edilmesine izin vermişti. Bununla beraber, Ukraynalı birliklere füzelerin yönetimi konusunda verilecek eğitimlerin uzun zaman alabileceğini de ifade etmişti.Ukrayna Rusya'nın sivil altyapısını hedef alıyorBatı'nın teşvikiyle saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusu, Rusya'daki barışçıl tesislere ve sivil altyapıya saldırılar düzenliyor.Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları, İstanbul'da yürütülen müzakere süreci kapsamındaki çabalara gölge düşürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/zaharova-moskova-natonun-rusya-sinirlarindaki-askeri-faaliyetlerini-dikkatle-izliyor-1096800244.html
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avrupa, ukrayna, almanya, berlin, ukrayna silahlı kuvvetleri, nato, alman savunma bakanlığı, patriot, taurus, rusya
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Almanya: Berlin'in yardımıyla Ukrayna'da üretilen ilk uzun menzilli silah yakında kullanıma girecek

17:29 04.06.2025
© AP Photo / Virginia MayoAlmanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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Alman Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna'da Berlin'in yardımıyla üretilen ilk uzun menzilli silahların yakında Ukrayna ordusunun hizmetine gireceğini belirtti.
Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Bu yıl önemli miktarda uzun menzilli silah üretilebilir. İlk sistemler sadece birkaç hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kullanıma girebilir" dedi.

Pistorius, İttifak'taki meslektaşlarını Patriot sistemlerini Ukrayna ile paylaşmaya ikna edeceğini de sözlerine ekledi.

Almanya gerilimi tırmandırıyor

Mayıs sonunda Alman Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev'in Ukrayna'da uzun menzilli silahların üretiminin finansmanı konusunda bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yardım etmek ve hava savunma sistemleri ile mühimmat sağlamak için yaklaşık 5 milyar euro tahsis edileceğini de bildirmişti.

Geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna ordusuna uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedarik edilmesine izin vermişti. Bununla beraber, Ukraynalı birliklere füzelerin yönetimi konusunda verilecek eğitimlerin uzun zaman alabileceğini de ifade etmişti.

Ukrayna Rusya'nın sivil altyapısını hedef alıyor

Batı'nın teşvikiyle saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusu, Rusya'daki barışçıl tesislere ve sivil altyapıya saldırılar düzenliyor.

Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları, İstanbul'da yürütülen müzakere süreci kapsamındaki çabalara gölge düşürüyor.
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