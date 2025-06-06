https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/latin-amerikali-uzmanlar-ucm-mesruiyetini-giderek-daha-fazla-yitiriyor-1096849362.html
Latin Amerikalı uzmanlar: UCM meşruiyetini giderek daha fazla yitiriyor
Latin Amerikalı uzmanlar: UCM meşruiyetini giderek daha fazla yitiriyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) dört yargıcına yaptırım uyguladığını duyurmasının ardından, UCM bu adımın ‘uluslararası yargı kurumunun... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T21:24+0300
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Latin Amerikalı uzmanlar, meşruiyeti giderek daha fazla tartışılmaya başlanan UCM ile ilgili durumu Sputnik’e değerlendirdi.Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Juan Venturio, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), üyelerine karşı her suistimalin aynı bedeli ödemediği bir tür ‘çifte standart’ uyguladığını belirterek şunları ifade etti:Venturino ayrıca, Latin Amerika ve Afrika ülkelerini sert bir şekilde cezalandırmaktan artık ‘yorgun düşen’ UCM’nin, siyasi olarak kendisine daha yakın olan diğer ülkeleri rahatsız etmediğine dikkat çekti.Küba'daki Havana Üniversitesi Dünya Ekonomisi Araştırma Merkezi'nde araştırma görevlisi Prof. Luis Rene Fernandez Tabio ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gücünü ve önemini yitirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:İsrail'in Gazze'deki operasyonunu örnek olarak gösteren uzman, UCM gibi örgütlerin, Tel Aviv'in bu acımasız eylemlerini somut olarak destekleyen ‘emperyalist mirasa’ sahip güçlü ülkeler tarafından kendilerine sağlanan ‘örtü’ ile faaliyet göstermemeleri gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-abd-ucmnin-dort-yargicina-yaptirim-uyguladi-1096833149.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), arjantin, küba, abd, latin amerika, rusya, donald trump, afrika, i̇srail, gazze
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), arjantin, küba, abd, latin amerika, rusya, donald trump, afrika, i̇srail, gazze
Latin Amerikalı uzmanlar: UCM meşruiyetini giderek daha fazla yitiriyor
ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) dört yargıcına yaptırım uyguladığını duyurmasının ardından, UCM bu adımın ‘uluslararası yargı kurumunun bağımsızlığını zedelemeye yönelik bir girişim' olduğu yönünde bir açıklama yayınladı.
Latin Amerikalı uzmanlar, meşruiyeti giderek daha fazla tartışılmaya başlanan UCM ile ilgili durumu Sputnik’e değerlendirdi.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Juan Venturio, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), üyelerine karşı her suistimalin aynı bedeli ödemediği bir tür ‘çifte standart’ uyguladığını belirterek şunları ifade etti:
“Sonuç olarak Mahkeme, artık iki büyük dünya gücü olan Rusya ve ABD tarafından tanınmadığı için anakronik bir güç yapısını yansıtıyor.
Kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört yargıcına, ‘kurumun siyasallaşması ve yetkiyi kötüye kullanması’ gerekçesiyle yaptırım uyguladığını duyurdu.
UCM'nin kimseye karşı hesap vermemesi ve denetime tabi olmaması, meşruiyeti konusunda şüphelerin giderek artmasına yol açıyor ve bu meşruiyet giderek daha fazla itibarsızlaşıyor.
Venturino ayrıca, Latin Amerika ve Afrika ülkelerini sert bir şekilde cezalandırmaktan artık ‘yorgun düşen’ UCM’nin, siyasi olarak kendisine daha yakın olan diğer ülkeleri rahatsız etmediğine dikkat çekti.
Küba'daki Havana Üniversitesi Dünya Ekonomisi Araştırma Merkezi'nde araştırma görevlisi Prof. Luis Rene Fernandez Tabio ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gücünü ve önemini yitirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Dünya güçleri arasında büyük çatışmaların, savaşların ve karşıtlıkların yaşandığı, uluslararası ilişkilerin düzeni ve ilkelerinin yeniden yapılandırılması konusunda büyük tartışmaların olduğu bu tarihi dönemde, sözde küresel adalet organı olan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin gücünü ve önemini yitirdiği ve günümüz sorunlarının bir yansıması haline geldiği oldukça açıktır.
İsrail'in Gazze'deki operasyonunu örnek olarak gösteren uzman, UCM gibi örgütlerin, Tel Aviv'in bu acımasız eylemlerini somut olarak destekleyen ‘emperyalist mirasa’ sahip güçlü ülkeler tarafından kendilerine sağlanan ‘örtü’ ile faaliyet göstermemeleri gerektiğini vurguladı.