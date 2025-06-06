Latin Amerikalı uzmanlar: UCM meşruiyetini giderek daha fazla yitiriyor

“Sonuç olarak Mahkeme, artık iki büyük dünya gücü olan Rusya ve ABD tarafından tanınmadığı için anakronik bir güç yapısını yansıtıyor.

Kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört yargıcına, ‘kurumun siyasallaşması ve yetkiyi kötüye kullanması’ gerekçesiyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

UCM'nin kimseye karşı hesap vermemesi ve denetime tabi olmaması, meşruiyeti konusunda şüphelerin giderek artmasına yol açıyor ve bu meşruiyet giderek daha fazla itibarsızlaşıyor.