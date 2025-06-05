https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-abd-ucmnin-dort-yargicina-yaptirim-uyguladi-1096833149.html

ABD Dışişleri: ABD, UCM’nin dört yargıcına yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri: ABD, UCM’nin dört yargıcına yaptırım uyguladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) dört yargıcına yetkilerini kötüye kullanmaları nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T23:53+0300

2025-06-05T23:53+0300

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dünya

abd

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

abd dışişleri

yaptırım

marco rubio

i̇srail

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört yargıcına, örgütün siyasallaşması ve yetkiyi kötüye kullanması gerekçesiyle yaptırım uyguladığı belirtildi.Açıklamada, “Bugün Amerika Birleşik Devletleri, şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçları olan dört kişiye yaptırım uyguladı. Bu adımı kolaylıkla atmıyoruz. Bu adım, UCM'nin siyasallaşması ve yetki suistimali nedeniyle karşı karşıya olduğumuz tehdidin ciddiyetini yansıtıyor” denildi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuya ilişkin yaptığı açıklamada, UCM yargıçlarının ABD ve İsrail vatandaşlarının bu ülkelerin onayı olmadan tutuklanması, gözaltına alınması ve yargılanmasına yönelik faaliyetlere katıldıklarını söyledi.UCM ise, ABD'nin dört yargıcına uyguladığı yaptırımların uluslararası yargı kurumunun bağımsızlığını zedelemeye yönelik bir girişim olduğu yönünde bir açıklama yayınladı.

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abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd dışişleri, yaptırım, marco rubio, i̇srail