https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kuzey-kore-gemi-kazasi-alabora-olan-destroyer-yeniden-dik-konuma-getirildi-1096834180.html
Kuzey Kore gemi kazası: Alabora olan destroyer yeniden dik konuma getirildi
Kuzey Kore gemi kazası: Alabora olan destroyer yeniden dik konuma getirildi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, fırlatma töreni sırasında alabora olan destroyerin yeniden dik konuma getirildiğini duyurdu. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T02:27+0300
2025-06-06T02:27+0300
2025-06-06T02:27+0300
dünya
kuzey kore
kore merkezi haber ajansı (kcna)
gemi
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Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), onarım ekibinden gelen bir rapora atıfta bulunarak, fırlatma töreni sırasında alabora olan destroyerin dik konuma getirildiğini bildirdi.Kurtarma yardım grubu, geminin dengesini yeniden sağladığını, suya indirildiğini ve rıhtıma bağlandığını aktardı.Uzmanlardan oluşan bir ekip, muhripin gövdesinin tamamının durumunu yeniden kontrol edecek, ardından Rajinsky Gemi Tamir Tesisi'nin kuru havuzunda 7-10 gün sürecek bir sonraki restorasyon çalışmaları aşamasına geçilecek.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce olayı 'suç teşkil eden ihmal' nedeniyle kınamış ve sorumluların hatalarının 'kaçınılmaz olarak' Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kurulunda ele alınacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kuzey-kore-yeni-savas-gemisinin-hizmete-girme-toreninde-ciddi-bir-kaza-meydana-geldi-1096411587.html
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kuzey kore, kore merkezi haber ajansı (kcna), gemi
kuzey kore, kore merkezi haber ajansı (kcna), gemi
Kuzey Kore gemi kazası: Alabora olan destroyer yeniden dik konuma getirildi
Kuzey Kore, fırlatma töreni sırasında alabora olan destroyerin yeniden dik konuma getirildiğini duyurdu.
Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), onarım ekibinden gelen bir rapora atıfta bulunarak, fırlatma töreni sırasında alabora olan destroyerin dik konuma getirildiğini bildirdi.
Kurtarma yardım grubu, geminin dengesini yeniden sağladığını, suya indirildiğini ve rıhtıma bağlandığını aktardı.
Uzmanlardan oluşan bir ekip, muhripin gövdesinin tamamının durumunu yeniden kontrol edecek, ardından Rajinsky Gemi Tamir Tesisi'nin kuru havuzunda 7-10 gün sürecek bir sonraki restorasyon çalışmaları aşamasına geçilecek.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce olayı 'suç teşkil eden ihmal' nedeniyle kınamış ve sorumluların hatalarının 'kaçınılmaz olarak' Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kurulunda ele alınacağı uyarısında bulunmuştu.