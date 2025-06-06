https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kuzey-kore-gemi-kazasi-alabora-olan-destroyer-yeniden-dik-konuma-getirildi-1096834180.html

Kuzey Kore gemi kazası: Alabora olan destroyer yeniden dik konuma getirildi

Kuzey Kore gemi kazası: Alabora olan destroyer yeniden dik konuma getirildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, fırlatma töreni sırasında alabora olan destroyerin yeniden dik konuma getirildiğini duyurdu. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T02:27+0300

2025-06-06T02:27+0300

2025-06-06T02:27+0300

dünya

kuzey kore

kore merkezi haber ajansı (kcna)

gemi

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Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), onarım ekibinden gelen bir rapora atıfta bulunarak, fırlatma töreni sırasında alabora olan destroyerin dik konuma getirildiğini bildirdi.Kurtarma yardım grubu, geminin dengesini yeniden sağladığını, suya indirildiğini ve rıhtıma bağlandığını aktardı.Uzmanlardan oluşan bir ekip, muhripin gövdesinin tamamının durumunu yeniden kontrol edecek, ardından Rajinsky Gemi Tamir Tesisi'nin kuru havuzunda 7-10 gün sürecek bir sonraki restorasyon çalışmaları aşamasına geçilecek.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce olayı 'suç teşkil eden ihmal' nedeniyle kınamış ve sorumluların hatalarının 'kaçınılmaz olarak' Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kurulunda ele alınacağı uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kuzey-kore-yeni-savas-gemisinin-hizmete-girme-toreninde-ciddi-bir-kaza-meydana-geldi-1096411587.html

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Sputnik Türkiye

kuzey kore, kore merkezi haber ajansı (kcna), gemi