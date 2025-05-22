Kuzey Kore: Yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldi

© AP Photo / Jae C. Hong Öte yandan Gangneung'daki Olimpiyat Köyü'nde Kuzey Koreli sporcuların, kaldıkları binanın penceresine bayrak astığı görüldü. Bu arada Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), gelecek ay yine Güney Kore'de yapılacak Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na Kuzey Kore'yi de devat etti. Kuzey Kore daveti kabul ederse ilk kez paralimpik kış olimpiyat oyunlarına katılıyor olacak.