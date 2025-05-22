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Kuzey Kore: Yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldi
Kuzey Kore: Yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldiğini bildirdi 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore'de bir destroyerin suya indirilmesi sırasında ciddi bir kaza meydana geldiğini bildirdi.Raporda, 'tecrübesiz komuta' ve 'operasyonel dikkatsizlik' nedeniyle fırlatma kızağının önce hareket ettiği ve geminin düz vagonunun paralel hareket edemediği belirtildi.Savaş gemisinin alt kısmının belirli bölümlerinin ezildiği, muhripin dengesinin bozulduğu ve pruvanın gemi yolundan çıkamadığı belirtildi.
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kore merkezi haber ajansı (kcna), asya & pasifik, kuzey kore
kore merkezi haber ajansı (kcna), asya & pasifik, kuzey kore

Kuzey Kore: Yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldi

04:12 22.05.2025
© AP Photo / Jae C. HongÖte yandan Gangneung'daki Olimpiyat Köyü'nde Kuzey Koreli sporcuların, kaldıkları binanın penceresine bayrak astığı görüldü. Bu arada Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), gelecek ay yine Güney Kore'de yapılacak Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na Kuzey Kore'yi de devat etti. Kuzey Kore daveti kabul ederse ilk kez paralimpik kış olimpiyat oyunlarına katılıyor olacak.
Öte yandan Gangneung'daki Olimpiyat Köyü'nde Kuzey Koreli sporcuların, kaldıkları binanın penceresine bayrak astığı görüldü. Bu arada Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), gelecek ay yine Güney Kore'de yapılacak Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na Kuzey Kore'yi de devat etti. Kuzey Kore daveti kabul ederse ilk kez paralimpik kış olimpiyat oyunlarına katılıyor olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
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Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldiğini bildirdi
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore'de bir destroyerin suya indirilmesi sırasında ciddi bir kaza meydana geldiğini bildirdi.
Raporda, 'tecrübesiz komuta' ve 'operasyonel dikkatsizlik' nedeniyle fırlatma kızağının önce hareket ettiği ve geminin düz vagonunun paralel hareket edemediği belirtildi.
Savaş gemisinin alt kısmının belirli bölümlerinin ezildiği, muhripin dengesinin bozulduğu ve pruvanın gemi yolundan çıkamadığı belirtildi.
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