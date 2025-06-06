https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kursk-bolgesinde-yasanan-ukraynanin-insanlik-suclari-uluslararasi-telekonferansta-anlatildi-1096835994.html

Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı

Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın 7 ay süren Kursk işgalinde yaşanan insanlık suçları uluslararası telekonferans ile tüm dünyaya anlatıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev rejiminin... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T08:04+0300

2025-06-06T08:04+0300

2025-06-06T08:06+0300

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Ukrayna güçleri, Ağustos 2024'te Rusya'nın Kursk Bölgesi'ni işgal etmiş ve 7 ay süren bu işgalin ardından Rusya Askerleri bölgeyi Ukraynalılardan temizlemişti. Bu işgal süresince Ukrayna birliklerinin sivilleri nasıl hedef aldığı tek tek ortaya çıktı. İşgalin sona ermesinden sonra gün yüzüne çıkan insanlık suçları Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Görevli Temsilcisi Büyükelçi Miroşnik tarafından uluslararası telekonferansta anlatıldı. Uluslararası Konferansa Türkiye’den de katılım gerçekleştirildi. Ankara Rus Evi’nden katılımcılar Kursk Bölgesi’ndeki son durum ve işgal boyunca yaşananlar hakkında bilgi alma şansı buldu. Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleşirken Kiev yönetimi benzer saldırıları sürdürüyor. Başta Kursk Bölgesi olmak üzere Ukrayna Rusya’ya yönelik terör saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırıları Avrupalıların, batının aktif yardımıyla gerçekleştiriliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Görevli Temsilcisi Büyükelçi Miroşnik, konferansta Kursk Bölgesi hakkında şu bilgileri verdi: “Ukrayna’nın işgali süresince 200 bin sivil doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Ukraynalı silahlı grupların kontrolüne geçen ve sürekli olarak bombalanan bölgelerden 155 binden fazla sivil tahliye edildi. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre bin 238 sivil fiziksel olarak zarar gördü. Bu kişilerin 315’i yaşamlarını yitirdi. Yaralananların arasında 36 çocuk bulunuyor. İlk tespitlere göre 60 sağlık tesisi, 105 eğitim kurumu, 73 kültür merkezi, 148 kültür miras alanı ve 76 ibadethanenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Kurtarılan bölgelerde Ukraynalıların sivillere işkence yaptıkları, sonrasında öldürüldüğü ve evlerin bodrumlarına atıldığı tespit edildi. Ukraynalıların kontrol altına aldığı bölgelerde kayıp listelerinde yer alan 576 kişiye hala ulaşılamadı. Ukrayna silahlı oluşumları ve siyasi liderlerinin Kursk Bölgesi’nde işlediği suçlar uluslararası hukuk çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu suçların sorumluları hak ettikleri cezayı almalıdır.” ‘Ukrayna’nın saldırılarının bilançosu 1 milyar ruble’Daha önce bir açıklama yapan Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarındaki köprülerin altına yerleştirilen cihazların Ukrayna menşeli olduğunu bildirmişti. Aleksandr Bastrıkin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki terör saldırılarının yol açtığı toplam zararın yaklaşık 1 milyar ruble oldu. Bryansk bölgesindeki köprüde üç adet patlayıcı cihazın yerleştirildiği tespit edildi. Bu düzeneklerin toplam gücünün TNT eşdeğeri olarak yaklaşık 15”Putin: Kiev rejimi için iktidar insanlardan önemliDaha önce Rusya lideri Putin'in Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalarda şu değerlendirmeleri yapmıştı: “Rusya'nın, Kiev'deki gayrimeşru rejimin terör örgütüne dönüştüğü yönündeki kaygıları sivillere yönelik saldırılarla doğrulanıyor. Kiev'in sponsorları teröristlerin suç ortaklarıdır. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı yok, Kiev rejimi için iktidar, insanlardan daha önemli. Cephede büyük kayıplar veren Kiev, terör saldırılarına başvuruyor, Ukraynalılar müzakereleri aksatıyor ve Rusya'ya terörist baskı uygulayarak ateşkes istiyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rusya-sorusturma-komitesi-kursk-ve-bryansk-bolgelerindeki-uc-saldiriyi-da-ukrayna-ozel-servisleri-1096801239.html

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aleksandr bastrıkin, ukrayna, kiev, kursk, tnt