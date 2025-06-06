Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları, VNL 2025'e galibiyetle başladı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sinan Ateş’in ailesinden AYM’ye bireysel başvuru
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025’in ilk beş ayında işçi ve emekçilerin gelirlerinde azalma
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’tan yapay zeka içeriklerine karşı yasa
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İç siyasette neler oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
'Trump'ın sosyal medya gönderisi, Putin'in Ukrayna'ya vereceği karşılığı tasvip ettiği anlamına geliyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
17:42
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
18:10
21 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
18:35
9 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
19:13
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
19:42
14 dk
HAVA DURUMU
Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak?
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
20:06
21 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
20:36
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
20:48
3 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
23:08
3 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
23:27
6 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
06:00
50 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
06:51
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
07:00
26 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
07:27
33 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
08:00
53 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet kodlarından uzaya: Tetris’in olağanüstü yolculuğu
08:53
7 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
09:46
7 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
09:54
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
10:01
34 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
10:42
14 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
11:01
44 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
11:44
15 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:01
115 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
14:01
38 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
14:39
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
15:01
53 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
15:53
2 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
15:56
3 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
16:01
47 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:01
46 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
18:01
49 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
19:01
40 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
20:01
45 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
21:01
50 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
21:51
3 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
21:55
3 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
22:01
43 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
22:48
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:01
21 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kursk-bolgesinde-yasanan-ukraynanin-insanlik-suclari-uluslararasi-telekonferansta-anlatildi-1096835994.html
Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı
Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın 7 ay süren Kursk işgalinde yaşanan insanlık suçları uluslararası telekonferans ile tüm dünyaya anlatıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev rejiminin... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T08:04+0300
2025-06-06T08:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr bastrıkin
ukrayna
kiev
kursk
tnt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096836280_0:2:3280:1847_1920x0_80_0_0_0b4d813f720d8068b42c56855a899c24.jpg
Ukrayna güçleri, Ağustos 2024'te Rusya'nın Kursk Bölgesi'ni işgal etmiş ve 7 ay süren bu işgalin ardından Rusya Askerleri bölgeyi Ukraynalılardan temizlemişti. Bu işgal süresince Ukrayna birliklerinin sivilleri nasıl hedef aldığı tek tek ortaya çıktı. İşgalin sona ermesinden sonra gün yüzüne çıkan insanlık suçları Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Görevli Temsilcisi Büyükelçi Miroşnik tarafından uluslararası telekonferansta anlatıldı. Uluslararası Konferansa Türkiye’den de katılım gerçekleştirildi. Ankara Rus Evi’nden katılımcılar Kursk Bölgesi’ndeki son durum ve işgal boyunca yaşananlar hakkında bilgi alma şansı buldu. Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleşirken Kiev yönetimi benzer saldırıları sürdürüyor. Başta Kursk Bölgesi olmak üzere Ukrayna Rusya’ya yönelik terör saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırıları Avrupalıların, batının aktif yardımıyla gerçekleştiriliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Görevli Temsilcisi Büyükelçi Miroşnik, konferansta Kursk Bölgesi hakkında şu bilgileri verdi: “Ukrayna’nın işgali süresince 200 bin sivil doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Ukraynalı silahlı grupların kontrolüne geçen ve sürekli olarak bombalanan bölgelerden 155 binden fazla sivil tahliye edildi. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre bin 238 sivil fiziksel olarak zarar gördü. Bu kişilerin 315’i yaşamlarını yitirdi. Yaralananların arasında 36 çocuk bulunuyor. İlk tespitlere göre 60 sağlık tesisi, 105 eğitim kurumu, 73 kültür merkezi, 148 kültür miras alanı ve 76 ibadethanenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Kurtarılan bölgelerde Ukraynalıların sivillere işkence yaptıkları, sonrasında öldürüldüğü ve evlerin bodrumlarına atıldığı tespit edildi. Ukraynalıların kontrol altına aldığı bölgelerde kayıp listelerinde yer alan 576 kişiye hala ulaşılamadı. Ukrayna silahlı oluşumları ve siyasi liderlerinin Kursk Bölgesi’nde işlediği suçlar uluslararası hukuk çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu suçların sorumluları hak ettikleri cezayı almalıdır.” ‘Ukrayna’nın saldırılarının bilançosu 1 milyar ruble’Daha önce bir açıklama yapan Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarındaki köprülerin altına yerleştirilen cihazların Ukrayna menşeli olduğunu bildirmişti. Aleksandr Bastrıkin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki terör saldırılarının yol açtığı toplam zararın yaklaşık 1 milyar ruble oldu. Bryansk bölgesindeki köprüde üç adet patlayıcı cihazın yerleştirildiği tespit edildi. Bu düzeneklerin toplam gücünün TNT eşdeğeri olarak yaklaşık 15”Putin: Kiev rejimi için iktidar insanlardan önemliDaha önce Rusya lideri Putin'in Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalarda şu değerlendirmeleri yapmıştı: “Rusya'nın, Kiev'deki gayrimeşru rejimin terör örgütüne dönüştüğü yönündeki kaygıları sivillere yönelik saldırılarla doğrulanıyor. Kiev'in sponsorları teröristlerin suç ortaklarıdır. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı yok, Kiev rejimi için iktidar, insanlardan daha önemli. Cephede büyük kayıplar veren Kiev, terör saldırılarına başvuruyor, Ukraynalılar müzakereleri aksatıyor ve Rusya'ya terörist baskı uygulayarak ateşkes istiyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/rusya-sorusturma-komitesi-kursk-ve-bryansk-bolgelerindeki-uc-saldiriyi-da-ukrayna-ozel-servisleri-1096801239.html
ukrayna
kiev
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/06/1096836280_408:0:2872:1848_1920x0_80_0_0_98d5c43847358e31a1c9cd455a689ac3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr bastrıkin, ukrayna, kiev, kursk, tnt
aleksandr bastrıkin, ukrayna, kiev, kursk, tnt

Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı

08:04 06.06.2025 (güncellendi: 08:06 06.06.2025)
Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı
Kursk Bölgesi'nde yaşanan Ukrayna’nın insanlık suçları uluslararası telekonferansta anlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Ukrayna’nın 7 ay süren Kursk işgalinde yaşanan insanlık suçları uluslararası telekonferans ile tüm dünyaya anlatıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Görevli Temsilcisi Büyükelçi Miroşnik yaşananlar hakkında bilgi verdi. Toplantıya Türkiye'den de katılım gerçekleştirildi.
Ukrayna güçleri, Ağustos 2024'te Rusya'nın Kursk Bölgesi'ni işgal etmiş ve 7 ay süren bu işgalin ardından Rusya Askerleri bölgeyi Ukraynalılardan temizlemişti. Bu işgal süresince Ukrayna birliklerinin sivilleri nasıl hedef aldığı tek tek ortaya çıktı. İşgalin sona ermesinden sonra gün yüzüne çıkan insanlık suçları Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Görevli Temsilcisi Büyükelçi Miroşnik tarafından uluslararası telekonferansta anlatıldı. Uluslararası Konferansa Türkiye’den de katılım gerçekleştirildi.
Ankara Rus Evi’nden katılımcılar Kursk Bölgesi’ndeki son durum ve işgal boyunca yaşananlar hakkında bilgi alma şansı buldu. Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleşirken Kiev yönetimi benzer saldırıları sürdürüyor. Başta Kursk Bölgesi olmak üzere Ukrayna Rusya’ya yönelik terör saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırıları Avrupalıların, batının aktif yardımıyla gerçekleştiriliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Görevli Temsilcisi Büyükelçi Miroşnik, konferansta Kursk Bölgesi hakkında şu bilgileri verdi:
“Ukrayna’nın işgali süresince 200 bin sivil doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Ukraynalı silahlı grupların kontrolüne geçen ve sürekli olarak bombalanan bölgelerden 155 binden fazla sivil tahliye edildi. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre bin 238 sivil fiziksel olarak zarar gördü. Bu kişilerin 315’i yaşamlarını yitirdi. Yaralananların arasında 36 çocuk bulunuyor. İlk tespitlere göre 60 sağlık tesisi, 105 eğitim kurumu, 73 kültür merkezi, 148 kültür miras alanı ve 76 ibadethanenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Kurtarılan bölgelerde Ukraynalıların sivillere işkence yaptıkları, sonrasında öldürüldüğü ve evlerin bodrumlarına atıldığı tespit edildi. Ukraynalıların kontrol altına aldığı bölgelerde kayıp listelerinde yer alan 576 kişiye hala ulaşılamadı. Ukrayna silahlı oluşumları ve siyasi liderlerinin Kursk Bölgesi’nde işlediği suçlar uluslararası hukuk çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu suçların sorumluları hak ettikleri cezayı almalıdır.”

‘Ukrayna’nın saldırılarının bilançosu 1 milyar ruble’

Daha önce bir açıklama yapan Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryollarındaki köprülerin altına yerleştirilen cihazların Ukrayna menşeli olduğunu bildirmişti.
Aleksandr Bastrıkin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bastrıkin, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki terör saldırılarının yol açtığı toplam zararın yaklaşık 1 milyar ruble oldu. Bryansk bölgesindeki köprüde üç adet patlayıcı cihazın yerleştirildiği tespit edildi. Bu düzeneklerin toplam gücünün TNT eşdeğeri olarak yaklaşık 15”

Putin: Kiev rejimi için iktidar insanlardan önemli

Daha önce Rusya lideri Putin'in Kursk ve Bryansk bölgelerindeki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalarda şu değerlendirmeleri yapmıştı:
“Rusya'nın, Kiev'deki gayrimeşru rejimin terör örgütüne dönüştüğü yönündeki kaygıları sivillere yönelik saldırılarla doğrulanıyor. Kiev'in sponsorları teröristlerin suç ortaklarıdır. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı yok, Kiev rejimi için iktidar, insanlardan daha önemli. Cephede büyük kayıplar veren Kiev, terör saldırılarına başvuruyor, Ukraynalılar müzakereleri aksatıyor ve Rusya'ya terörist baskı uygulayarak ateşkes istiyor.”
Aleksandr Bastrıkin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Soruşturma Komitesi: Kursk ve Bryansk bölgelerindeki üç terör saldırısını da Ukrayna özel servisleri düzenledi
4 Haziran , 17:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала