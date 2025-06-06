https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kuraklik-istanbul-barajlarini-vurdu-baraj-doluluk-oranlari-geriliyor-1096841628.html
Kuraklık İstanbul barajlarını vurdu: Baraj doluluk oranları geriliyor
Kuraklık İstanbul barajlarını vurdu: Baraj doluluk oranları geriliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da baraj doluluk oranları geriliyor. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T11:51+0300
2025-06-06T11:51+0300
2025-06-06T11:51+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
susuzluk
i̇stanbul
baraj doluluk
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İstanbul'da yeterli yağışın olmaması nedeniyle barajlarda doluluk oranları azaldı. İSKİ verilerine göre barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 74.93 olarak ölçüldü. 22 Nisan'da bu oran yüzde 82.93 olarak açıklanmıştı. İSKİ güncel verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir buçuk ayda yaklaşık 8 puan azaldı. 22 Nisan’da yüzde 82,93 olan baraj doluluğu, 6 Haziran itibarıyla yüzde 74,93 olarak ölçüldü. Kurumdan yapılan açıklamada, yağışların yetersiz kalmasının bu düşüşte etkili olduğu belirtildi.İstanbul genelindeki barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bursada-susuzluk-tehlikesi--sadece-48-gunu-kaldi-1091817160.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), susuzluk, i̇stanbul, baraj doluluk
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), susuzluk, i̇stanbul, baraj doluluk
Kuraklık İstanbul barajlarını vurdu: Baraj doluluk oranları geriliyor
İstanbul'da baraj doluluk oranları geriliyor.
İstanbul'da yeterli yağışın olmaması nedeniyle barajlarda doluluk oranları azaldı. İSKİ verilerine göre barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 74.93 olarak ölçüldü. 22 Nisan'da bu oran yüzde 82.93 olarak açıklanmıştı.
İSKİ güncel verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir buçuk ayda yaklaşık 8 puan azaldı. 22 Nisan’da yüzde 82,93 olan baraj doluluğu, 6 Haziran itibarıyla yüzde 74,93 olarak ölçüldü. Kurumdan yapılan açıklamada, yağışların yetersiz kalmasının bu düşüşte etkili olduğu belirtildi.
İstanbul genelindeki barajlarda güncel doluluk oranları şöyle: