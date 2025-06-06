https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/kuraklik-istanbul-barajlarini-vurdu-baraj-doluluk-oranlari-geriliyor-1096841628.html

Kuraklık İstanbul barajlarını vurdu: Baraj doluluk oranları geriliyor

Kuraklık İstanbul barajlarını vurdu: Baraj doluluk oranları geriliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da baraj doluluk oranları geriliyor. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T11:51+0300

2025-06-06T11:51+0300

2025-06-06T11:51+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

susuzluk

i̇stanbul

baraj doluluk

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İstanbul'da yeterli yağışın olmaması nedeniyle barajlarda doluluk oranları azaldı. İSKİ verilerine göre barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 74.93 olarak ölçüldü. 22 Nisan'da bu oran yüzde 82.93 olarak açıklanmıştı. İSKİ güncel verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir buçuk ayda yaklaşık 8 puan azaldı. 22 Nisan’da yüzde 82,93 olan baraj doluluğu, 6 Haziran itibarıyla yüzde 74,93 olarak ölçüldü. Kurumdan yapılan açıklamada, yağışların yetersiz kalmasının bu düşüşte etkili olduğu belirtildi.İstanbul genelindeki barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bursada-susuzluk-tehlikesi--sadece-48-gunu-kaldi-1091817160.html

türki̇ye

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), susuzluk, i̇stanbul, baraj doluluk