https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bursada-susuzluk-tehlikesi--sadece-48-gunu-kaldi-1091817160.html

Bursa'da susuzluk tehlikesi : Sadece 48 günü kaldı

Bursa'da susuzluk tehlikesi : Sadece 48 günü kaldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da hiç yağış olmaması halinde barajlarda kentte 48 gün yetecek su kaldı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T15:06+0300

2024-12-20T15:06+0300

2024-12-20T15:06+0300

türkiye

bursa

susuzluk

baraj

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Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidi büyürken yeterli yağışın olmaması barajları da olumsuz etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını söyledi. Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdi. Su tasarrufu çağrılarının kent sakinlerinden karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, "Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var." dedi. Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmanın 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/istanbulun-su-ihtiyacini-karsilayan-barajlar-alarm-veriyor-barajlarin-doluluk-orani-nedir-1091693214.html

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