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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/bursada-susuzluk-tehlikesi--sadece-48-gunu-kaldi-1091817160.html
Bursa'da susuzluk tehlikesi : Sadece 48 günü kaldı
Bursa'da susuzluk tehlikesi : Sadece 48 günü kaldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da hiç yağış olmaması halinde barajlarda kentte 48 gün yetecek su kaldı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T15:06+0300
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidi büyürken yeterli yağışın olmaması barajları da olumsuz etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını söyledi. Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdi. Su tasarrufu çağrılarının kent sakinlerinden karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, "Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var." dedi. Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmanın 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/istanbulun-su-ihtiyacini-karsilayan-barajlar-alarm-veriyor-barajlarin-doluluk-orani-nedir-1091693214.html
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bursa, susuzluk, baraj
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Bursa'da susuzluk tehlikesi : Sadece 48 günü kaldı

15:06 20.12.2024
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-İstanbul - baraj - kuraklık
İstanbul - baraj - kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
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Bursa'da hiç yağış olmaması halinde barajlarda kentte 48 gün yetecek su kaldı.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidi büyürken yeterli yağışın olmaması barajları da olumsuz etkiliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını söyledi.
Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdi. Su tasarrufu çağrılarının kent sakinlerinden karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, "Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var." dedi. Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmanın 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını dile getirdi.
Kazandere Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor: Barajların doluluk oranı nedir?
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