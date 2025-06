https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/israil-suriyeden-israilin-kuzeyine-dogru-iki-muhimmatin-firlatildigini-bildirdi-1096775995.html

İsrail, Suriye'den İsrail'in kuzeyine doğru iki mühimmatın fırlatıldığını bildirdi

İsrail, Suriye'den İsrail'in kuzeyine doğru iki mühimmatın fırlatıldığını bildirdi

Sputnik Türkiye

İsrail, Suriye'den İsrail’e doğru iki mühimmatın fırlatıldığını açıkladı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T01:50+0300

2025-06-04T01:50+0300

2025-06-04T01:55+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

suriye

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103221/86/1032218645_0:332:3500:2301_1920x0_80_0_0_c7542cc18afc78b5e122a263b11df193.jpg

İsrail Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Suriye topraklarından İsrail’in kuzeyine doğru iki mühimmat fırlatıldığını ve bunların açık alana düştüğünü duyurdu.Açıklamada, “Saat 21.36’da (TSİ) Haspin ve Ramat-Magşimim bölgelerinde sirenlerin çalmasının ardından, Suriye'den İsrail’e doğru iki mühimmatın fırlatıldığı ve bunların açık alana düştüğü kaydedilmiştir.” ifadeleri yer aldı.Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.İsrail devlet yayın kuruluşu Kann, bunun Beşar Esad’ın Aralık 2024 sonunda iktidardan düşmesinden bu yana Suriye’den İsrail’e yönelik gerçekleşen ilk saldırı olduğunu aktardı.Suriye: İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ve önemli maddi hasar meydana geldiSuriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in güney Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ve önemli maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.Bakanlık, İsrail'in Dera ilindeki köy ve yerleşim yerlerine yönelik topçu saldırılarını sert bir dille kınayarak, saldırılarda çok sayıda insan ve maddi kayıp yaşandığını bildirdi.Raporda, saldırının Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu ve özellikle gerginliğin azaltılması ve barışçıl çözümlere ihtiyaç duyulan bir dönemde bölgede gerginliği artırdığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html

i̇srail

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, suriye, i̇srail savunma kuvvetleri (idf)