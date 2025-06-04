https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/israil-suriyeden-israilin-kuzeyine-dogru-iki-muhimmatin-firlatildigini-bildirdi-1096775995.html
İsrail, Suriye'den İsrail'in kuzeyine doğru iki mühimmatın fırlatıldığını bildirdi
İsrail, Suriye'den İsrail'in kuzeyine doğru iki mühimmatın fırlatıldığını bildirdi
Sputnik Türkiye
İsrail, Suriye'den İsrail’e doğru iki mühimmatın fırlatıldığını açıkladı. 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T01:50+0300
2025-06-04T01:50+0300
2025-06-04T01:55+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
suriye
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
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İsrail Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Suriye topraklarından İsrail’in kuzeyine doğru iki mühimmat fırlatıldığını ve bunların açık alana düştüğünü duyurdu.Açıklamada, “Saat 21.36’da (TSİ) Haspin ve Ramat-Magşimim bölgelerinde sirenlerin çalmasının ardından, Suriye'den İsrail’e doğru iki mühimmatın fırlatıldığı ve bunların açık alana düştüğü kaydedilmiştir.” ifadeleri yer aldı.Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.İsrail devlet yayın kuruluşu Kann, bunun Beşar Esad’ın Aralık 2024 sonunda iktidardan düşmesinden bu yana Suriye’den İsrail’e yönelik gerçekleşen ilk saldırı olduğunu aktardı.Suriye: İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ve önemli maddi hasar meydana geldiSuriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in güney Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ve önemli maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.Bakanlık, İsrail'in Dera ilindeki köy ve yerleşim yerlerine yönelik topçu saldırılarını sert bir dille kınayarak, saldırılarda çok sayıda insan ve maddi kayıp yaşandığını bildirdi.Raporda, saldırının Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu ve özellikle gerginliğin azaltılması ve barışçıl çözümlere ihtiyaç duyulan bir dönemde bölgede gerginliği artırdığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html
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ortadoğu, i̇srail, suriye, i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
ortadoğu, i̇srail, suriye, i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
İsrail, Suriye'den İsrail'in kuzeyine doğru iki mühimmatın fırlatıldığını bildirdi
01:50 04.06.2025 (güncellendi: 01:55 04.06.2025)
İsrail, Suriye'den İsrail’e doğru iki mühimmatın fırlatıldığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Suriye topraklarından İsrail’in kuzeyine doğru iki mühimmat fırlatıldığını ve bunların açık alana düştüğünü duyurdu.
Açıklamada, “Saat 21.36’da (TSİ) Haspin ve Ramat-Magşimim bölgelerinde sirenlerin çalmasının ardından, Suriye'den İsrail’e doğru iki mühimmatın fırlatıldığı ve bunların açık alana düştüğü kaydedilmiştir.” ifadeleri yer aldı.
Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
İsrail devlet yayın kuruluşu Kann, bunun Beşar Esad’ın Aralık 2024 sonunda iktidardan düşmesinden bu yana Suriye’den İsrail’e yönelik gerçekleşen ilk saldırı olduğunu aktardı.
Suriye: İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ve önemli maddi hasar meydana geldi
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in güney Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında can kaybı ve önemli maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
Bakanlık, İsrail'in Dera ilindeki köy ve yerleşim yerlerine yönelik topçu saldırılarını sert bir dille kınayarak, saldırılarda çok sayıda insan ve maddi kayıp yaşandığını bildirdi.
Raporda, saldırının Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu ve özellikle gerginliğin azaltılması ve barışçıl çözümlere ihtiyaç duyulan bir dönemde bölgede gerginliği artırdığı belirtildi.