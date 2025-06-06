Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Birliği ülkemizde aşırılıkçılığı finanse ediyor

Bunu gerçekler, videolar ve AB finansman uygulamalarıyla kanıtlıyoruz. Bu kişilerin ülkemizdeki aşırılığı nasıl finanse ettiklerine dair doğrudan kanıtlarımız var. Onlarla gerçeklerle konuşuyoruz ancak onlar genel ifadelerle ve daha sıklıkla yalanlarla yanıt veriyorlar. Bu üzücü.