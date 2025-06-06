https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/gurcistan-basbakani-kobahidze-avrupa-birligi-ulkemizde-asirilikciligi-finanse-ediyor-1096847858.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Birliği ülkemizde aşırılıkçılığı finanse ediyor
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Birliği ülkemizde aşırılıkçılığı finanse ediyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Avrupa Birliği'nin dondurulan üyelik süreci sırasında Gürcistan'a müdahale ettiğini belirterek AB'nin aşırıcılığı kışkırtığını... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T18:15+0300
2025-06-06T18:15+0300
2025-06-06T18:15+0300
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irakli kobahidze
şalva papuaşvili
gürcistan
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, AB'nin ülkede aşırılıkçılığı kışkırttığını ve finanse ettiğini dile getirdi. Kobahidze yaptığı açıklamada, hükümetinin Batılı aktörlerin ülkedeki hükümet karşıtı protestoları desteklediğine dair 'tartışmasız' kanıtlara sahip olduğunun altını çizdi.Kobahidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili de bu suçlamayı yineleyerek, "Gürcistan'daki aşırılıkçılık AB bütçelerinden destekleniyor ve finanse ediliyor" dedi.
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avrupa, irakli kobahidze, şalva papuaşvili, gürcistan, avrupa birliği, ab
avrupa, irakli kobahidze, şalva papuaşvili, gürcistan, avrupa birliği, ab
Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Avrupa Birliği ülkemizde aşırılıkçılığı finanse ediyor
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Avrupa Birliği'nin dondurulan üyelik süreci sırasında Gürcistan'a müdahale ettiğini belirterek AB'nin aşırıcılığı kışkırtığını ve finanse ettiğini vurguladı.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, AB'nin ülkede aşırılıkçılığı kışkırttığını ve finanse ettiğini dile getirdi. Kobahidze yaptığı açıklamada, hükümetinin Batılı aktörlerin ülkedeki hükümet karşıtı protestoları desteklediğine dair 'tartışmasız' kanıtlara sahip olduğunun altını çizdi.
Kobahidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bunu gerçekler, videolar ve AB finansman uygulamalarıyla kanıtlıyoruz. Bu kişilerin ülkemizdeki aşırılığı nasıl finanse ettiklerine dair doğrudan kanıtlarımız var. Onlarla gerçeklerle konuşuyoruz ancak onlar genel ifadelerle ve daha sıklıkla yalanlarla yanıt veriyorlar. Bu üzücü.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili de bu suçlamayı yineleyerek, "Gürcistan'daki aşırılıkçılık AB bütçelerinden destekleniyor ve finanse ediliyor" dedi.