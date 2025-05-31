https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-bati-bizden-ukraynadaki-catismaya-katilmamizi-istedi-1096690722.html

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Batı, bizden Ukrayna’daki çatışmaya katılmamızı istedi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Batı, bizden Ukrayna’daki çatışmaya katılmamızı istedi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Batılı ülkelerin Gürcistan’dan Ukrayna’daki çatışmalara katılmasını talep ettiğini açıkladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T18:55+0300

2025-05-31T18:55+0300

2025-05-31T18:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

amerika

gürcistan

mihail kavelaşvili

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Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, çatışmalar başladığında Avrupa ve Amerika’daki bazı yapıların temsilcilerinin Gürcistan’a baskı uyguladığını ve Gürcistan’ın da çatışmaya dahil olması yönünde talepte bulunduklarını söyledi.Kavelaşvili açıklamasında ayrıca Gürcistan hükümetinin bu talebi reddetmesinin ardından Batı’nın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen çeşitli kuruluşlar aracılığıyla ülkeye baskı yapmaya başladığını ifade etti.Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki krizin önlenebilir olduğunu ancak Batılı 'derin devletin' çatışmayı alevlendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/merz-abd-ziyareti-sirasinda-trump-ile-ukrayna-meselesini-gorusecek-1096690457.html

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ukrayna, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), amerika, gürcistan, mihail kavelaşvili