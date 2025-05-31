https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-bati-bizden-ukraynadaki-catismaya-katilmamizi-istedi-1096690722.html
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Batı, bizden Ukrayna’daki çatışmaya katılmamızı istedi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Batı, bizden Ukrayna’daki çatışmaya katılmamızı istedi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Batılı ülkelerin Gürcistan’dan Ukrayna’daki çatışmalara katılmasını talep ettiğini açıkladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T18:55+0300
2025-05-31T18:55+0300
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Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, çatışmalar başladığında Avrupa ve Amerika’daki bazı yapıların temsilcilerinin Gürcistan’a baskı uyguladığını ve Gürcistan’ın da çatışmaya dahil olması yönünde talepte bulunduklarını söyledi.Kavelaşvili açıklamasında ayrıca Gürcistan hükümetinin bu talebi reddetmesinin ardından Batı’nın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen çeşitli kuruluşlar aracılığıyla ülkeye baskı yapmaya başladığını ifade etti.Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki krizin önlenebilir olduğunu ancak Batılı 'derin devletin' çatışmayı alevlendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/merz-abd-ziyareti-sirasinda-trump-ile-ukrayna-meselesini-gorusecek-1096690457.html
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ukrayna, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), amerika, gürcistan, mihail kavelaşvili
ukrayna, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), amerika, gürcistan, mihail kavelaşvili
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: Batı, bizden Ukrayna’daki çatışmaya katılmamızı istedi
18:55 31.05.2025 (güncellendi: 18:57 31.05.2025)
Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Batılı ülkelerin Gürcistan’dan Ukrayna’daki çatışmalara katılmasını talep ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, çatışmalar başladığında Avrupa ve Amerika’daki bazı yapıların temsilcilerinin Gürcistan’a baskı uyguladığını ve Gürcistan’ın da çatışmaya dahil olması yönünde talepte bulunduklarını söyledi.
Kavelaşvili açıklamasında ayrıca Gürcistan hükümetinin bu talebi reddetmesinin ardından Batı’nın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen çeşitli kuruluşlar aracılığıyla ülkeye baskı yapmaya başladığını ifade etti.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki krizin önlenebilir olduğunu ancak Batılı 'derin devletin' çatışmayı alevlendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtmişti.