'Frigya'ya Dinamit' haberine Afyonkarahisar Valiliğinden yalanlama: 'Doğal yollarla göçük olmuş'

"2016'daki çekilen fotoğraflarla bugün gördüğümüz görüntü aynıdır. Burada kaya yerleşimindeki göçme doğal yollarla olmuştur. Volkanik tüf kayaçta deprem, yağmur ve rüzgar aşınmaları olabiliyor. Bugün de yaptığımız incelemede burada dinamitle kayaç patlatılma izine rastlanılmamıştır. Uzmanlarımız da bunu yakından görmüştür. Kaçak kazı faaliyeti de söz konusu değildir. 2016'da kayaçtaki ilk tespit İl Jandarma Komutanlığı personeliyle yapıldı. O dönemdeki tutanakta da bölgede bir kaçak kazı olmadığı kayıt altına alındı. Kayaçta doğal yollarla oluşan bir göçük olduğu raporlanmıştır. Bugün burada yeni bir olay ve olgu yoktur. Kaçak kazı olmadığı için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu konuda bir soruşturma da yoktur."