https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/fotografini-cekmek-istedi-hayatindan-oldu-kurbanlik-dana-can-aldi-1096837014.html

Fotoğrafını çekmek istedi, hayatından oldu: Kurbanlık dana can aldı

Fotoğrafını çekmek istedi, hayatından oldu: Kurbanlık dana can aldı

Sputnik Türkiye

Manisa'da Kurban Bayramı için sattığı dananın saldırısına uğrayan iş insanı İbrahim Külahlı, aldığı boynuz darbeleri nedeniyle ağır yaralandı. Üç gün süren... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T08:52+0300

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türki̇ye

kurban bayramı

dana

fotoğraf

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 Haziran'da yaşanan olayda, restoran işletmecisi ve Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi İbrahim Külahlı, Kurban Bayramı dolayısıyla sattığı danayı müşterisine göstermek isterken trajik bir kazayla karşılaştı. Çekim yapmak için yaklaştığı hayvanın boynuz darbelerine maruz kalan Külahlı ağır yaralandı.Boynuz darbeleri dalağını parçaladıAğır şekilde yaralanan Külahlı’nın bacakları, göğüs kafesi ve dalağı hasar gördü. Tesis çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Külahlı, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Durumu ağırlaştı, entübe edildiKülahlı’nın sağlık durumu olaydan iki gün sonra ciddiyet kazandı. Bunun üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

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kurban bayramı, dana, fotoğraf