https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/sarkici-fatma-turgut-alkol-testini-gecemedi-ehliyetine-el-konuldu-1096819801.html

Şarkıcı Fatma Turgut, alkol testini geçemedi: Ehliyetine el konuldu

Şarkıcı Fatma Turgut, alkol testini geçemedi: Ehliyetine el konuldu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un trafik denetiminde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Turgut'un ehliyetine el konuldu. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T11:39+0300

2025-06-05T11:39+0300

2025-06-05T11:39+0300

yaşam

fatma turgut

alkollü araç kullanımı

trafik cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075742939_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8153af26dbd59a73919b3edeaebc2282.jpg

Beşiktaş'ta trafik denetimine takılan ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un, 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Para cezası kesilen ve altı ay ehliyetine el konulan isim, konsere yetişmeye çalıştığını, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını belirterek itiraz etti ama itirazı kabul edilmedi. Sabah'ın haberine göre bir dönem Model grubunun solistliğini de üstlenen ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durduruldu. Turgut'un alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca şarkıcının sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.Stresli bir an diyerek itiraz etti, cihaz bozuk dediKonsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi.Turgut'un para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/mecliste-kabul-edildi-her-sey-degisti-trafik-cezalari-artiyor-ihlalde-israr-edenin-ehliyeti-gidiyor-1096609800.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatma turgut, fatma turgut alkollü araç kullanırken yakalandı, fatma turgut trafik cezası, fatma turgut alkollü araç