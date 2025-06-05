https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/sarkici-fatma-turgut-alkol-testini-gecemedi-ehliyetine-el-konuldu-1096819801.html
Şarkıcı Fatma Turgut, alkol testini geçemedi: Ehliyetine el konuldu
Şarkıcı Fatma Turgut, alkol testini geçemedi: Ehliyetine el konuldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un trafik denetiminde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Turgut'un ehliyetine el konuldu. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T11:39+0300
2025-06-05T11:39+0300
2025-06-05T11:39+0300
yaşam
fatma turgut
alkollü araç kullanımı
trafik cezası
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Beşiktaş'ta trafik denetimine takılan ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un, 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Para cezası kesilen ve altı ay ehliyetine el konulan isim, konsere yetişmeye çalıştığını, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını belirterek itiraz etti ama itirazı kabul edilmedi. Sabah'ın haberine göre bir dönem Model grubunun solistliğini de üstlenen ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durduruldu. Turgut'un alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca şarkıcının sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.Stresli bir an diyerek itiraz etti, cihaz bozuk dediKonsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi.Turgut'un para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/mecliste-kabul-edildi-her-sey-degisti-trafik-cezalari-artiyor-ihlalde-israr-edenin-ehliyeti-gidiyor-1096609800.html
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fatma turgut, fatma turgut alkollü araç kullanırken yakalandı, fatma turgut trafik cezası, fatma turgut alkollü araç
fatma turgut, fatma turgut alkollü araç kullanırken yakalandı, fatma turgut trafik cezası, fatma turgut alkollü araç
Şarkıcı Fatma Turgut, alkol testini geçemedi: Ehliyetine el konuldu
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un trafik denetiminde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Turgut'un ehliyetine el konuldu.
Beşiktaş'ta trafik denetimine takılan ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un, 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Para cezası kesilen ve altı ay ehliyetine el konulan isim, konsere yetişmeye çalıştığını, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını belirterek itiraz etti ama itirazı kabul edilmedi.
Sabah'ın haberine göre bir dönem Model grubunun solistliğini de üstlenen ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durduruldu. Turgut'un alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca şarkıcının sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.
Stresli bir an diyerek itiraz etti, cihaz bozuk dedi
Konsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi.
Turgut'un para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.