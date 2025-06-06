https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahcelinin-bayramini-kutladi-1096840071.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı
Sputnik Türkiye
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T10:53+0300
2025-06-06T10:53+0300
2025-06-06T10:53+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
bayram
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan Bahçeli ile bayramlaştıAlınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/bahceliden-kurban-bayrami-mesaji-yeni-bir-anayasaya-ihtiyac-oldugu-kabullenilmeli-1096836834.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, bayram
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, bayram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan Bahçeli ile bayramlaştı
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.