https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahcelinin-bayramini-kutladi-1096840071.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı

Sputnik Türkiye

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T10:53+0300

2025-06-06T10:53+0300

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poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

bayram

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan Bahçeli ile bayramlaştıAlınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/bahceliden-kurban-bayrami-mesaji-yeni-bir-anayasaya-ihtiyac-oldugu-kabullenilmeli-1096836834.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, bayram