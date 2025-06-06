https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/bahceliden-kurban-bayrami-mesaji-yeni-bir-anayasaya-ihtiyac-oldugu-kabullenilmeli-1096836834.html

Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı: 'Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmeli'

Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı: 'Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmeli'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Bahçeli, yeni... 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T08:28+0300

2025-06-06T08:28+0300

2025-06-06T08:37+0300

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MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından açıklamalarda bulunarak yeni anayasa mesajı verdi. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Sevinçli bir günde Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyüş güçlenerek devam etmektedir. Bölücü terör faaliyetlerinin, PKK’nın feshi kararı alınmış ve uygulamaya geçmiştir. Önemli bir adımdır. Türkiye’nin teröre son verme adımıdır. Ekonomik, büyük sosyal güçlenme için önemli ruhun başlangıcıdır. Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı.Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Bütün siyasi partilere ve CHP'nin değerli yöneticilerine, CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Bu sokaklarda taslara gerek yok akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.Bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede TBMM'de, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak yeni anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir.Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir, seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncelleştirilerek TBMM varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trafikte-radar-alarmi-trafik-cezalari-ak-parti-mykda-gundeme-geldi-1096836504.html

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