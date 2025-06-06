https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cinden-korkutan-haber-geldi-yeni-pandemi-kapida-mi-1096840637.html
Çin'den korkutan haber geldi: Yeni pandemi kapıda mı?
Çin'den korkutan haber geldi: Yeni pandemi kapıda mı?
Sputnik Türkiye
Çin'de keşfedilen tehlikeli yeni koronavirüsün yeni bir pandemiye yol açabileceği konusunda bilim insanları uyardı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T11:15+0300
2025-06-06T11:15+0300
2025-06-06T11:15+0300
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koronavirüsle mücadele
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pandemi
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Yarasalar arasında görülen yeni bir koronavirüsün, insan hücrelerine bağlanma potansiyeli gösterdiği ortaya konuldu. Bilim insanları bu 'mutasyonun' gerçekleşmesi durumunda yeni bir pandemi tehlikesinin altını çizerken, virüsün ölüm oranı yüksek olan MERS'e genetik olarak yakın olduğunu kaydetti.NVT'nin haberine göre, bilim insanları, Çin'de keşfedilen tehlikeli yeni koronavirüsün yeni bir pandemiye yol açabileceği konusunda uyardı. Amerikalı araştırmacılar, yeni "HKU5-CoV-2" virüsünün, insanlarda enfeksiyona ve salgınlara yol açabilecek seviyeye ulaşmasına yalnızca "küçük bir mutasyon" uzaklıkta olduğunun altını çizdi. MERS'e genetik olarak yakın uyarısıBu patojenin MERS virüsüne genetik olarak oldukça yakın olması ise endişe verici. MERS, enfekte ettiği kişilerin üçte birinin hayatını kaybetmesine yol açan son derece ölümcül bir virüs.İnsanlara bulaşması olasılığı korkuttuTartışmaları körükleyen bir başka detay ise, HKU5’in ilk olarak, Kovid-19’un da çıkış noktası olduğu öne sürülen Çin’deki bir laboratuvarda belgelenmiş olması.Yeni patojenin laboratuvar deneylerinde insan hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceleyen bilim insanlarına göre, bulgular, virüsün sivri proteininde yapılacak küçük bir değişikliğin, virüsün insanların boğazında, ağzında ve burnunda bulunan insan ACE2 hücrelerine bağlanmasını sağlayabileceğini ortaya koyuyor.Hastalık şimdilik sadece yarasalar arasında yayılıyor; ancak uzmanlar Çin'deki düzenlenmemiş yaban hayatı ticaretinin yayılma riskini artırdığından endişe ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/5-yilin-ilk-buyuk-saglik-tehdidi-guney-korede-virusu-alarmi-verildi-nipah-nedir-nasil-bulasir-1096371370.html
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çin, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, mers, pandemi
çin, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, mers, pandemi
Çin'den korkutan haber geldi: Yeni pandemi kapıda mı?
Çin'de keşfedilen tehlikeli yeni koronavirüsün yeni bir pandemiye yol açabileceği konusunda bilim insanları uyardı.
Yarasalar arasında görülen yeni bir koronavirüsün, insan hücrelerine bağlanma potansiyeli gösterdiği ortaya konuldu. Bilim insanları bu 'mutasyonun' gerçekleşmesi durumunda yeni bir pandemi tehlikesinin altını çizerken, virüsün ölüm oranı yüksek olan MERS'e genetik olarak yakın olduğunu kaydetti.
NVT'nin haberine göre, bilim insanları, Çin'de keşfedilen tehlikeli yeni koronavirüsün yeni bir pandemiye yol açabileceği konusunda uyardı. Amerikalı araştırmacılar, yeni "HKU5-CoV-2" virüsünün, insanlarda enfeksiyona ve salgınlara yol açabilecek seviyeye ulaşmasına yalnızca "küçük bir mutasyon" uzaklıkta olduğunun altını çizdi.
MERS'e genetik olarak yakın uyarısı
Bu patojenin MERS virüsüne genetik olarak oldukça yakın olması ise endişe verici. MERS, enfekte ettiği kişilerin üçte birinin hayatını kaybetmesine yol açan son derece ölümcül bir virüs.
İnsanlara bulaşması olasılığı korkuttu
Tartışmaları körükleyen bir başka detay ise, HKU5’in ilk olarak, Kovid-19’un da çıkış noktası olduğu öne sürülen Çin’deki bir laboratuvarda belgelenmiş olması.
Yeni patojenin laboratuvar deneylerinde insan hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceleyen bilim insanlarına göre, bulgular, virüsün sivri proteininde yapılacak küçük bir değişikliğin, virüsün insanların boğazında, ağzında ve burnunda bulunan insan ACE2 hücrelerine bağlanmasını sağlayabileceğini ortaya koyuyor.
Hastalık şimdilik sadece yarasalar arasında yayılıyor; ancak uzmanlar Çin'deki düzenlenmemiş yaban hayatı ticaretinin yayılma riskini artırdığından endişe ediyor.