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Bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 10'u ağır 26 kişi yaralandı
Bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 10'u ağır 26 kişi yaralandı
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Konya'da trafik kazası
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türki̇ye
konya
trafik kazası
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.Konya'da trafik kazasıB.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/trafikte-radar-alarmi-trafik-cezalari-ak-parti-mykda-gundeme-geldi-1096836504.html
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konya'da trafik kazası
konya'da trafik kazası

Bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 10'u ağır 26 kişi yaralandı

09:24 06.06.2025
Bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 10'u ağır 26 kişi yaralandı
Bayram sabahı otobüs kazası: 1 ölü, 10'u ağır 26 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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Kurban Bayramı'nın ilk sabahı Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası

B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Radar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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