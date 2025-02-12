https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/yan-etkileri-arasinda-korluk-de-var-abdli-buyuk-ilac-firmalari-ozempicten-vazgecmiyor-1093607899.html

Yan etkileri arasında körlük de var: ABD'li büyük ilaç firmaları Ozempic'ten vazgeçmiyor

Yan etkileri arasında körlük de var: ABD'li büyük ilaç firmaları Ozempic'ten vazgeçmiyor

Sputnik Türkiye

Hastaların zayıflamak umuduyla kullandığı çok popüler reçeteli ilaçların bazılarının görme kaybına yol açtığına dair kanıtlar giderek artıyor. Ancak ABD'li... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T17:46+0300

2025-02-12T17:46+0300

2025-02-12T17:47+0300

dünya

abd

donald trump

iddia

başkan

bloomberg

senato

ilaç

ilaç sektörü

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

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Ozempic ve Mounjaro gibi ilaçların aktif bileşenleri olan semaglutid ve tirzepatidin yol açtığı iltihaplanma ve gözlere giden kan akışının kesilmesi gibi sorunlar, giderek daha fazla insanı körlüğe sürüklüyor.Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve hakemli bir dergi olan JAMA Ophthalmology'de yayınlanan son çalışma, reçeteli zayıflama ve diyabet ilaçlarını aldıktan sonra göz felci ve kısmi körlük, optik nevrit, göz kanaması gibi görme komplikasyonları yaşayan 9 hastanın vakalarını inceledi.Utah Üniversitesi'nin çalışması, Ozempic'in körlükle olası bağlantısına ilişkin en son çalışma oldu.Geçtiğimiz ay health.com sitesi, Danimarka'daki Odense Üniversite Hastanesi'nde Ozempic ve Wegovy'yi (bir diğer zayıflama ilacı) göz felçleriyle ilişkilendiren bir araştırmayı yayınladı.Durdurulamaz kar makinesiOzempic benzeri ilaçların hipoglisemi ve solunum problemlerinden yüz şişmesine, kurdeşenlere ve hatta kansere kadar potansiyel ciddi olumsuz etkilerine dair kanıtlara rağmen, Danimarka merkezli Novo Nordisk, ilaçları satarak kazancına kazanç kattı. Bununla beraber yakın bir zamanda Hollywood'da Ozempic'i uyuşturucu olarak mikro dozajlama eğilimi başladı.Geçen yıl, Bloomberg'in yayınladığı bir analiz, Novo Nordisk şirketinin Ozempic ve Wegovy satışlarının 65 milyar dolara yaklaştığını ve bunun şirketin ilaçları geliştirmek için harcadığını iddia ettiği tutarın 5 katından fazla olduğunu ortaya koydu.Ciddi sağlık risklerine rağmen Ozempic tarzı ilaçların popülaritesi, büyük ilaç şirketlerinin, etkili bir denetimin olmadığı ABD sağlık politikası üzerindeki kontrolünü gözler önüne seriyor. Ayrıca önleyici tıp yerine tedavi edici tıbbı teşvik eden bir sağlık modeli de göze çarpıyor ki, Başkan Donald Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., Senato tarafından onay alması durumunda bunun üzerinde çalışacağına söz vermişti.

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abd, donald trump, iddia, başkan, bloomberg, senato, ilaç, ilaç sektörü, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), robert f. kennedy jr, mounjaro, wegovy, ozempic, körlük, görme yetisi, görme bozukluğu, zayıflama