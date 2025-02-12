Yan etkileri arasında körlük de var: ABD'li büyük ilaç firmaları Ozempic'ten vazgeçmiyor

Türkiye
Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat: 'CHP'de adaylık için başka isimler de gündeme gelebilir'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da hakikatin celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Dünyada kendini yere en çok bırakan futbolcular
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Trump, Hamas’a değil İsrail’e baskı yapmalı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Kariyeri ile rekorlara imza atmış bir diva: Whitney Houston
19:15
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/yan-etkileri-arasinda-korluk-de-var-abdli-buyuk-ilac-firmalari-ozempicten-vazgecmiyor-1093607899.html
Yan etkileri arasında körlük de var: ABD'li büyük ilaç firmaları Ozempic'ten vazgeçmiyor
Yan etkileri arasında körlük de var: ABD'li büyük ilaç firmaları Ozempic'ten vazgeçmiyor
Sputnik Türkiye
Hastaların zayıflamak umuduyla kullandığı çok popüler reçeteli ilaçların bazılarının görme kaybına yol açtığına dair kanıtlar giderek artıyor. Ancak ABD'li... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T17:46+0300
2025-02-12T17:47+0300
dünya
abd
donald trump
iddia
başkan
bloomberg
senato
ilaç
ilaç sektörü
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093607527_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_d99b49eafc55517b5bad21f04a4bb5a2.jpg
Ozempic ve Mounjaro gibi ilaçların aktif bileşenleri olan semaglutid ve tirzepatidin yol açtığı iltihaplanma ve gözlere giden kan akışının kesilmesi gibi sorunlar, giderek daha fazla insanı körlüğe sürüklüyor.Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve hakemli bir dergi olan JAMA Ophthalmology'de yayınlanan son çalışma, reçeteli zayıflama ve diyabet ilaçlarını aldıktan sonra göz felci ve kısmi körlük, optik nevrit, göz kanaması gibi görme komplikasyonları yaşayan 9 hastanın vakalarını inceledi.Utah Üniversitesi'nin çalışması, Ozempic'in körlükle olası bağlantısına ilişkin en son çalışma oldu.Geçtiğimiz ay health.com sitesi, Danimarka'daki Odense Üniversite Hastanesi'nde Ozempic ve Wegovy'yi (bir diğer zayıflama ilacı) göz felçleriyle ilişkilendiren bir araştırmayı yayınladı.Durdurulamaz kar makinesiOzempic benzeri ilaçların hipoglisemi ve solunum problemlerinden yüz şişmesine, kurdeşenlere ve hatta kansere kadar potansiyel ciddi olumsuz etkilerine dair kanıtlara rağmen, Danimarka merkezli Novo Nordisk, ilaçları satarak kazancına kazanç kattı. Bununla beraber yakın bir zamanda Hollywood'da Ozempic'i uyuşturucu olarak mikro dozajlama eğilimi başladı.Geçen yıl, Bloomberg'in yayınladığı bir analiz, Novo Nordisk şirketinin Ozempic ve Wegovy satışlarının 65 milyar dolara yaklaştığını ve bunun şirketin ilaçları geliştirmek için harcadığını iddia ettiği tutarın 5 katından fazla olduğunu ortaya koydu.Ciddi sağlık risklerine rağmen Ozempic tarzı ilaçların popülaritesi, büyük ilaç şirketlerinin, etkili bir denetimin olmadığı ABD sağlık politikası üzerindeki kontrolünü gözler önüne seriyor. Ayrıca önleyici tıp yerine tedavi edici tıbbı teşvik eden bir sağlık modeli de göze çarpıyor ki, Başkan Donald Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., Senato tarafından onay alması durumunda bunun üzerinde çalışacağına söz vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-ve-suriyenin-yeni-lideri-sara-arasinda-ilk-temas-gerceklesti-1093606624.html
iddia
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093607527_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_7fcd0ffddd2e5757346cf01a364c1c7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, iddia, başkan, bloomberg, senato, ilaç, ilaç sektörü, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), robert f. kennedy jr, mounjaro, wegovy, ozempic, körlük, görme yetisi, görme bozukluğu, zayıflama
abd, donald trump, iddia, başkan, bloomberg, senato, ilaç, ilaç sektörü, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), robert f. kennedy jr, mounjaro, wegovy, ozempic, körlük, görme yetisi, görme bozukluğu, zayıflama

Yan etkileri arasında körlük de var: ABD'li büyük ilaç firmaları Ozempic'ten vazgeçmiyor

17:46 12.02.2025 (güncellendi: 17:47 12.02.2025)
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinDrugs produced by the R-Opra pharmaceutical plant, part of R-Pharm Group, are seen at the production line at Technopolis Moscow special economic area, in Zelenograd, Moscow, Russia
Drugs produced by the R-Opra pharmaceutical plant, part of R-Pharm Group, are seen at the production line at Technopolis Moscow special economic area, in Zelenograd, Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Hastaların zayıflamak umuduyla kullandığı çok popüler reçeteli ilaçların bazılarının görme kaybına yol açtığına dair kanıtlar giderek artıyor. Ancak ABD'li büyük firmaları bu ilaçlardan devasa karlar elde etmeyi sürdürüyor.
Ozempic ve Mounjaro gibi ilaçların aktif bileşenleri olan semaglutid ve tirzepatidin yol açtığı iltihaplanma ve gözlere giden kan akışının kesilmesi gibi sorunlar, giderek daha fazla insanı körlüğe sürüklüyor.

Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve hakemli bir dergi olan JAMA Ophthalmology'de yayınlanan son çalışma, reçeteli zayıflama ve diyabet ilaçlarını aldıktan sonra göz felci ve kısmi körlük, optik nevrit, göz kanaması gibi görme komplikasyonları yaşayan 9 hastanın vakalarını inceledi.

Utah Üniversitesi'nin çalışması, Ozempic'in körlükle olası bağlantısına ilişkin en son çalışma oldu.

Geçtiğimiz ay health.com sitesi, Danimarka'daki Odense Üniversite Hastanesi'nde Ozempic ve Wegovy'yi (bir diğer zayıflama ilacı) göz felçleriyle ilişkilendiren bir araştırmayı yayınladı.

Durdurulamaz kar makinesi

Ozempic benzeri ilaçların hipoglisemi ve solunum problemlerinden yüz şişmesine, kurdeşenlere ve hatta kansere kadar potansiyel ciddi olumsuz etkilerine dair kanıtlara rağmen, Danimarka merkezli Novo Nordisk, ilaçları satarak kazancına kazanç kattı. Bununla beraber yakın bir zamanda Hollywood'da Ozempic'i uyuşturucu olarak mikro dozajlama eğilimi başladı.

Geçen yıl, Bloomberg'in yayınladığı bir analiz, Novo Nordisk şirketinin Ozempic ve Wegovy satışlarının 65 milyar dolara yaklaştığını ve bunun şirketin ilaçları geliştirmek için harcadığını iddia ettiği tutarın 5 katından fazla olduğunu ortaya koydu.

Ciddi sağlık risklerine rağmen Ozempic tarzı ilaçların popülaritesi, büyük ilaç şirketlerinin, etkili bir denetimin olmadığı ABD sağlık politikası üzerindeki kontrolünü gözler önüne seriyor. Ayrıca önleyici tıp yerine tedavi edici tıbbı teşvik eden bir sağlık modeli de göze çarpıyor ki, Başkan Donald Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., Senato tarafından onay alması durumunda bunun üzerinde çalışacağına söz vermişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
DÜNYA
Putin ve Suriye'nin yeni lideri Şara arasında ilk temas gerçekleşti
16:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала