https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/diyarbakirda-yangin-cikti-hastaneye-kaldirilan-17-kisiden-2si-cocuk-3-kisi-hayatini-kaybetti-1096832113.html

Diyarbakır'da yangın çıktı: Hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın çıktı: Hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarırken, hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T21:09+0300

2025-06-05T21:09+0300

2025-06-05T21:18+0300

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yangın

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mahsur kalma

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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahsur kalanların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise yangına ilişkin açıklamada bulundu. Zorluoğlu açıklamasında,13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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diyarbakır, yangın, yangın söndürme, mahsur kalma