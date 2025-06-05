https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/diyarbakirda-yangin-cikti-hastaneye-kaldirilan-17-kisiden-2si-cocuk-3-kisi-hayatini-kaybetti-1096832113.html
Diyarbakır'da yangın çıktı: Hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yangın çıktı: Hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarırken, hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T21:09+0300
2025-06-05T21:09+0300
2025-06-05T21:18+0300
türki̇ye
diyarbakır
yangın
yangın söndürme
mahsur kalma
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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahsur kalanların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise yangına ilişkin açıklamada bulundu. Zorluoğlu açıklamasında,13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/marmarayda-babanin-darp-edildigi-kavgayla-ilgili-tutuklanmisti-tahliye-edildi-1096830778.html
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diyarbakır, yangın, yangın söndürme, mahsur kalma
diyarbakır, yangın, yangın söndürme, mahsur kalma
Diyarbakır'da yangın çıktı: Hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
21:09 05.06.2025 (güncellendi: 21:18 05.06.2025)
Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarırken, hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahsur kalanların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise yangına ilişkin açıklamada bulundu. Zorluoğlu açıklamasında,13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.