https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/abdde-2-bin-galon-dizel-yakit-sulara-karisti-1096834067.html
ABD'de 2 bin galon dizel yakıt sulara karıştı
ABD'de 2 bin galon dizel yakıt sulara karıştı
Sputnik Türkiye
ABD’de, jeneratör tanklarının aşırı dolması nedeniyle yaklaşık 2 bin galon dizel yakıt, Inner Harbor liman bölgesine döküldü. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T02:03+0300
2025-06-06T02:03+0300
2025-06-06T02:03+0300
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dizel
dizel yakıt
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ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan Baltimore kentinde, yaklaşık 2 bin galon (7 bin 570.82 litre) dizel yakıt, şehrin liman bölgesi olan Inner Harbor’a sızdı.Yetkililer, sızıntının Johns Hopkins Hastanesi’ndeki jeneratör tanklarının fazla doldurulması sonucu meydana geldiğini açıkladı.Olay sonrası liman çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, temizlik çalışmalarına yerel ve federal kurumlara bağlı 100’ün üzerinde görevli katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-musk-gerilimi-buyuyor-karsilikli-sert-sozler-durmak-bilmedi-1096832638.html
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abd, maryland, baltimore, dizel, dizel yakıt
abd, maryland, baltimore, dizel, dizel yakıt
ABD'de 2 bin galon dizel yakıt sulara karıştı
ABD’de, jeneratör tanklarının aşırı dolması nedeniyle yaklaşık 2 bin galon dizel yakıt, Inner Harbor liman bölgesine döküldü.
ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan Baltimore kentinde, yaklaşık 2 bin galon (7 bin 570.82 litre) dizel yakıt, şehrin liman bölgesi olan Inner Harbor’a sızdı.
Yetkililer, sızıntının Johns Hopkins Hastanesi’ndeki jeneratör tanklarının fazla doldurulması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Olay sonrası liman çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, temizlik çalışmalarına yerel ve federal kurumlara bağlı 100’ün üzerinde görevli katıldı.