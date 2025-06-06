https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ab-ukraynayla-gumruksuz-ticareti-kesti-1096836022.html
AB, Ukrayna’yla gümrüksüz ticareti kesti
AB, Ukrayna’yla gümrüksüz ticareti kesti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasındaki geçici ticaret anlaşmasının süresi gece yarısı itibariyle sona erdi. Bundan böyle Ukrayna’dan ithal edilen mallara... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T07:44+0300
2025-06-06T07:44+0300
2025-06-06T08:01+0300
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AB resmi dergisinde, “5 Haziran 2025'ten sonra, ortaklık anlaşmasının normal kuralları yeniden uygulanmaya başlayacak” ifadesine yer verildi.Böylece bugünden itibaren, sınırlı miktarda malın gümrüksüz ya da uygun tarifelerle ithal edilmesini sağlayan kotalar yeniden yürürlüğe girecek. Bu kotalar tükendikten sonra AB, Ukrayna ürünlerine standart tarifeler uygulayacak.Daha önce Avrupa Komisyonu, gümrüksüz ithalatın uzatılmaması ve geçiş tedbirlerinin onaylanması kararını açıklamıştı. Bu da 2025'in kalan aylarında Kiev için tüm yıl boyunca tarife kotalarının geçerli olacağı anlamına geliyor.Ukrayna'dan AB ülkelerine gümrüksüz mal ithalatı 2022 yılında başlamıştı. Ancak kontrolsüz tarım ürünleri ithalatı ve bu nedenle Avrupalı çiftçilerin yaşadığı sorunlar nedeniyle Avrupa Komisyonu 2024 yılında en hassas yedi ürün olan yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, hububat ve bala kota getirmişti. Bu kararda, çiftçilerin Ukrayna sınırındaki sınır karakollarını bloke ederek gerçekleştirdikleri protestolar etkili olmuştu.Basında yer alan haberlere göre Kiev, gümrüksüz ticaretin devam etmesi için elverişli koşulların uzatılmasını istemiş, ancak taraflar zamanında bir anlaşmaya varamamıştı.Avrupa Komisyonu'na göre Ukrayna, geçici anlaşmanın uygulandığı dönem içinde AB ülkelerine tedarikini önemli ölçüde arttırmıştı. Özellikle 2021-2022 yıllarında 40 bin ton şeker Avrupa ülkelerine ihraç edilirken 2023-2024 yıllarında bu rakam 500 bin tona çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-putinin-kievin-rus-hava-uslerine-yonelik-son-saldirilarina-verdigi-tepkiyi-anliyorum-1096831744.html
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avrupa, avrupa birliği, ukrayna, avrupa komisyonu, ticaret, gümrük, gümrük vergisi, i̇hracat, i̇thalat
avrupa, avrupa birliği, ukrayna, avrupa komisyonu, ticaret, gümrük, gümrük vergisi, i̇hracat, i̇thalat
AB, Ukrayna’yla gümrüksüz ticareti kesti
07:44 06.06.2025 (güncellendi: 08:01 06.06.2025)
Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasındaki geçici ticaret anlaşmasının süresi gece yarısı itibariyle sona erdi. Bundan böyle Ukrayna’dan ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanacak.
AB resmi dergisinde, “5 Haziran 2025'ten sonra, ortaklık anlaşmasının normal kuralları yeniden uygulanmaya başlayacak” ifadesine yer verildi.
Böylece bugünden itibaren, sınırlı miktarda malın gümrüksüz ya da uygun tarifelerle ithal edilmesini sağlayan kotalar yeniden yürürlüğe girecek. Bu kotalar tükendikten sonra AB, Ukrayna ürünlerine standart tarifeler uygulayacak.
Daha önce Avrupa Komisyonu, gümrüksüz ithalatın uzatılmaması ve geçiş tedbirlerinin onaylanması kararını açıklamıştı. Bu da 2025'in kalan aylarında Kiev için tüm yıl boyunca tarife kotalarının geçerli olacağı anlamına geliyor.
Ukrayna'dan AB ülkelerine gümrüksüz mal ithalatı 2022 yılında başlamıştı. Ancak kontrolsüz tarım ürünleri ithalatı ve bu nedenle Avrupalı çiftçilerin yaşadığı sorunlar nedeniyle Avrupa Komisyonu 2024 yılında en hassas yedi ürün olan yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, hububat ve bala kota getirmişti. Bu kararda, çiftçilerin Ukrayna sınırındaki sınır karakollarını bloke ederek gerçekleştirdikleri protestolar etkili olmuştu.
Basında yer alan haberlere göre Kiev, gümrüksüz ticaretin devam etmesi için elverişli koşulların uzatılmasını istemiş, ancak taraflar zamanında bir anlaşmaya varamamıştı.
Avrupa Komisyonu'na göre Ukrayna, geçici anlaşmanın uygulandığı dönem içinde AB ülkelerine tedarikini önemli ölçüde arttırmıştı. Özellikle 2021-2022 yıllarında 40 bin ton şeker Avrupa ülkelerine ihraç edilirken 2023-2024 yıllarında bu rakam 500 bin tona çıkmıştı.