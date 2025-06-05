https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-putinin-kievin-rus-hava-uslerine-yonelik-son-saldirilarina-verdigi-tepkiyi-anliyorum-1096831744.html
Trump: Putin'in Kiev'in Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına verdiği tepkiyi anlıyorum
Trump: Putin'in Kiev'in Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına verdiği tepkiyi anlıyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına verdiği tepkiyi anladığını... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T20:45+0300
2025-06-05T20:45+0300
2025-06-05T20:44+0300
dünya
donald trump
oval ofis
abd
rusya
ukrayna
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
lindsey graham
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713473_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7d747861c332970f304d56fbd94db718.jpg
ABD lideri Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümünde başarıya ulaşılacağına dair umudunu koruduğunu, ancak son günlerde yaşanan ‘tırmanıştan’ memnun olmadığını söyledi.Trump’ın açıklamalarından öne çıkan vurgular şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abdli-general-michael-flynn-abd-derin-devleti-kievin-rus-hava-uslerine-yonelik-saldirilarinda-rol-1096829057.html
abd
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713473_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7a726ae46ecaa53c2fe85c27aa44ec83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, oval ofis, abd, rusya, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, lindsey graham
donald trump, oval ofis, abd, rusya, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, lindsey graham
Trump: Putin'in Kiev'in Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına verdiği tepkiyi anlıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına verdiği tepkiyi anladığını ifade etti.
ABD lideri Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafının çözümünde başarıya ulaşılacağına dair umudunu koruduğunu, ancak son günlerde yaşanan ‘tırmanıştan’ memnun olmadığını söyledi.
Trump’ın açıklamalarından öne çıkan vurgular şu şekilde:
Putin'in Ukrayna ordusunun Rus hava üslerine düzenlediği saldırılarla ilgili tutumunu anlıyorum.
Putin’i Kiev’in son saldırılarına karşılık vermemesi için ikna etmeye çalıştım.
Putin, Rusya'nın Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarına yanıt vermekten başka ‘seçeneği’ olmadığını açıkça belirtti.
Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlanamaması halinde, her iki tarafa da baskı yapılması olasılığını dışlamıyorum.
Senatör Graham'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin yasa tasarısını henüz incelemedim ancak bununla ilgili kararı ben vereceğim.