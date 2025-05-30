https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nihal-candan-zengin-sandim-benden-fakir-cikti-diyerek-esine-bosanma-davasi-acti-1096647392.html
Nihal Candan, 'zengin sandım, benden fakir çıktı' diyerek eşine boşanma davası açtı
Nihal Candan, 'zengin sandım, benden fakir çıktı' diyerek eşine boşanma davası açtı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, iş insanı eşi Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Gerekçesi ise 'fakirlik'. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T11:07+0300
2025-05-30T11:07+0300
2025-05-30T11:13+0300
yaşam
nihal candan
boşanma
boşanma davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085845223_0:650:1000:1213_1920x0_80_0_0_182a7e70a475001194e4f5b679025b5b.jpg
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' diyerek iş insanı Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Candan aynı zamanda bir ev ve nafaka talebinde de bulundu. İki yıl önce iş insanı Faruk Çiçek'le evlenen ünlü isim, Çiçek'in kendisine açtığı boşanma davasına karşı dava açmıştı. Candan, boşanma gerekçesi olarak da, 'eşinin kendisinden daha fakir olmasını' göstermişti. Boşanma dilekçesinde bir ev ve nafaka talebinde de bulunan Candan, dün İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katıldı.'Sen çekil aradan halletsin yaradan'Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatıyla birlikte katılan Candan, "Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan halletsin yaradan" sözleriyle dikkat çekti.70 bin lira nafaka bağlandıDuruşma sonunda mahkeme, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a aylık 70 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması ise 21 Ekim'de görülecek. Nihal Candan'ın ev talebinin akıbeti ve davanın seyri merak konusu olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dolandiricilik-suclamasiyla-yargilanan--nihal-candan-mal-varligim-bir-iki-canta-bir-iki-ayakkabi-1087901679.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085845223_0:557:1000:1307_1920x0_80_0_0_ac4596b1ef4011b16555d73ef9c3908e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nihal candan, nihal candanın kocası kim, nihal candan boşanma davası açtı, nihal candan fakir
nihal candan, nihal candanın kocası kim, nihal candan boşanma davası açtı, nihal candan fakir
Nihal Candan, 'zengin sandım, benden fakir çıktı' diyerek eşine boşanma davası açtı
11:07 30.05.2025 (güncellendi: 11:13 30.05.2025)
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, iş insanı eşi Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Gerekçesi ise 'fakirlik'.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' diyerek iş insanı Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Candan aynı zamanda bir ev ve nafaka talebinde de bulundu.
İki yıl önce iş insanı Faruk Çiçek'le evlenen ünlü isim, Çiçek'in kendisine açtığı boşanma davasına karşı dava açmıştı. Candan, boşanma gerekçesi olarak da, 'eşinin kendisinden daha fakir olmasını' göstermişti. Boşanma dilekçesinde bir ev ve nafaka talebinde de bulunan Candan, dün İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katıldı.
'Sen çekil aradan halletsin yaradan'
Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatıyla birlikte katılan Candan, "Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan halletsin yaradan" sözleriyle dikkat çekti.
70 bin lira nafaka bağlandı
Duruşma sonunda mahkeme, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a aylık 70 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması ise 21 Ekim'de görülecek. Nihal Candan'ın ev talebinin akıbeti ve davanın seyri merak konusu olmaya devam ediyor.