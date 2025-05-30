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Nihal Candan, 'zengin sandım, benden fakir çıktı' diyerek eşine boşanma davası açtı
Nihal Candan, 'zengin sandım, benden fakir çıktı' diyerek eşine boşanma davası açtı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, iş insanı eşi Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Gerekçesi ise 'fakirlik'. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' diyerek iş insanı Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Candan aynı zamanda bir ev ve nafaka talebinde de bulundu. İki yıl önce iş insanı Faruk Çiçek'le evlenen ünlü isim, Çiçek'in kendisine açtığı boşanma davasına karşı dava açmıştı. Candan, boşanma gerekçesi olarak da, 'eşinin kendisinden daha fakir olmasını' göstermişti. Boşanma dilekçesinde bir ev ve nafaka talebinde de bulunan Candan, dün İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katıldı.'Sen çekil aradan halletsin yaradan'Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatıyla birlikte katılan Candan, "Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan halletsin yaradan" sözleriyle dikkat çekti.70 bin lira nafaka bağlandıDuruşma sonunda mahkeme, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a aylık 70 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması ise 21 Ekim'de görülecek. Nihal Candan'ın ev talebinin akıbeti ve davanın seyri merak konusu olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dolandiricilik-suclamasiyla-yargilanan--nihal-candan-mal-varligim-bir-iki-canta-bir-iki-ayakkabi-1087901679.html
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nihal candan, nihal candanın kocası kim, nihal candan boşanma davası açtı, nihal candan fakir

Nihal Candan, 'zengin sandım, benden fakir çıktı' diyerek eşine boşanma davası açtı

11:07 30.05.2025 (güncellendi: 11:13 30.05.2025)
© Fotoğraf : InstagramNihal Candan
Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, iş insanı eşi Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Gerekçesi ise 'fakirlik'.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'zengin sandığım eşim benden fakir çıktı' diyerek iş insanı Faruk Çiçek'e boşanma davası açtı. Candan aynı zamanda bir ev ve nafaka talebinde de bulundu.
İki yıl önce iş insanı Faruk Çiçek'le evlenen ünlü isim, Çiçek'in kendisine açtığı boşanma davasına karşı dava açmıştı. Candan, boşanma gerekçesi olarak da, 'eşinin kendisinden daha fakir olmasını' göstermişti. Boşanma dilekçesinde bir ev ve nafaka talebinde de bulunan Candan, dün İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katıldı.

'Sen çekil aradan halletsin yaradan'

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatıyla birlikte katılan Candan, "Herhangi bir iletişimde olmak istemiyorum frekansımı düşüren insanlarla. Sen çekil aradan halletsin yaradan" sözleriyle dikkat çekti.

70 bin lira nafaka bağlandı

Duruşma sonunda mahkeme, Faruk Çiçek'in Nihal Candan'a aylık 70 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması ise 21 Ekim'de görülecek. Nihal Candan'ın ev talebinin akıbeti ve davanın seyri merak konusu olmaya devam ediyor.
Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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