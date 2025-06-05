https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ukraynaya-gonderilmesi-planlaniyordu-abd-hava-savunma-parcalarini-ortadoguya-gonderiyor-1096813340.html
Ukrayna’ya gönderilmesi planlanıyordu: ABD, hava savunma parçalarını Ortadoğu’ya gönderiyor
Ukrayna’ya gönderilmesi planlanıyordu: ABD, hava savunma parçalarını Ortadoğu’ya gönderiyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’ın, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan hava savunma füze sistemlerine ait fünyeleri Ortadoğu'daki kuvvetlerine yönlendirmeye karar verdiği... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T08:22+0300
2025-06-05T08:22+0300
2025-06-05T08:49+0300
dünya
abd
ukrayna
ortadoğu
silah
hava savunma sistemi
pentagon
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Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre, ABD yönetimi daha önce Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan hava savunma sistemi parçalarını Ortadoğu’da konuşlandırılan kuvvetlerine gönderme kararını aldı.Gazetenin haberinde, “Geçtiğimiz hafta Pentagon, Ukrayna'nın Rus insansız hava araçlarını imha etmek için kullandığı karaya konuşlu füzelerin özel fünyelerinin artık Ortadoğu'daki ABD Hava Kuvvetleri birimlerine gönderileceğini sessizce Kongre'ye bildirdi” ifadesine yer verildi.Pentagon’un, daha önce yayınlanmamış bir yazışmayla, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ni acil patlayıcı ihtiyacı konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.Kararı destekleyenler, ABD Savunma Bakanlığı'nın geçen yıl kabul edilen acil askeri harcama tasarısı kapsamında bu tür kararlar almak için yeterli esnekliğe sahip olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/kimden-rusyaya-tam-destek-1096813141.html
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abd, ukrayna, ortadoğu, silah, hava savunma sistemi, pentagon
abd, ukrayna, ortadoğu, silah, hava savunma sistemi, pentagon
Ukrayna’ya gönderilmesi planlanıyordu: ABD, hava savunma parçalarını Ortadoğu’ya gönderiyor
08:22 05.06.2025 (güncellendi: 08:49 05.06.2025)
Beyaz Saray’ın, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan hava savunma füze sistemlerine ait fünyeleri Ortadoğu'daki kuvvetlerine yönlendirmeye karar verdiği belirtildi.
Wall Street Journal
gazetesinin aktardığına göre, ABD
yönetimi daha önce Ukrayna
’ya gönderilmesi planlanan hava savunma sistemi parçalarını Ortadoğu
’da konuşlandırılan kuvvetlerine gönderme kararını aldı.
Gazetenin haberinde, “Geçtiğimiz hafta Pentagon, Ukrayna'nın Rus insansız hava araçlarını imha etmek için kullandığı karaya konuşlu füzelerin özel fünyelerinin artık Ortadoğu'daki ABD Hava Kuvvetleri birimlerine gönderileceğini sessizce Kongre'ye bildirdi” ifadesine yer verildi.
Pentagon’un, daha önce yayınlanmamış bir yazışmayla, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ni acil patlayıcı ihtiyacı konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.
Kararı destekleyenler, ABD Savunma Bakanlığı'nın geçen yıl kabul edilen acil askeri harcama tasarısı kapsamında bu tür kararlar almak için yeterli esnekliğe sahip olduğunu savunuyor.