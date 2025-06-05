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Kim’den Rusya’ya tam destek
Kim’den Rusya’ya tam destek
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim’in, Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Şoygu ile görüşmede, Ukrayna'daki durum ve diğer konularda Moskova'yı "koşulsuz olarak desteklemeye"... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T07:41+0300
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dünya
kuzey kore
rusya
kim jong-un
sergey şoygu
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Kore Merkez Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Servisi Sergey Şoygu’yu kabul etti. Tarafların diğer konuların yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesi’nin yeniden inşasını görüştüğü aktarıldı.Açıklamada, “Yoldaş Kim Jong-un, Kuzey Kore hükümetinin başta Ukrayna olmak üzere tüm büyük uluslararası siyasi meselelerde Rusya'nın duruşunu ve dış politikasını koşulsuz olarak desteklemeye devam edeceği ve Kore-Rusya devletlerarası anlaşmasının maddelerine sorumluluk sahibi olarak riayet edeceği konusunda güvence verdi” ifadesine yer verildi.Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve çeşitli alanlardaki karşılıklı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel durumla ilgili geniş görüş alışverişinde bulunuldu ve “pozisyonların tam olarak örtüştüğü” teyit edildi.Kim Jong-un’un, Rusya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunmada “zaferlerine zafer katmaya devam edeceğine” dair umut ve güvenini dile getirdiği aktarıldı.Kuzey Kore lideri ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümeti, ordusu ve halkına selamını iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abd-disisleri-bakanligi-trumpin-ukrayna-konusunda-diplomatik-cabalarin-devam-ettirilmesi-cagrisini-1096811012.html
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kuzey kore, rusya, kim jong-un, sergey şoygu, ukrayna
kuzey kore, rusya, kim jong-un, sergey şoygu, ukrayna

Kim’den Rusya’ya tam destek

07:41 05.06.2025 (güncellendi: 08:38 05.06.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Kuzey Kore bayrak
Rusya Kuzey Kore bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© POOL
/
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Kuzey Kore lideri Kim’in, Rusya Güvenlik Servisi Sekreteri Şoygu ile görüşmede, Ukrayna'daki durum ve diğer konularda Moskova'yı "koşulsuz olarak desteklemeye" devam edecekleri güvencesini verdiği belirtildi.
Kore Merkez Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Servisi Sergey Şoygu’yu kabul etti. Tarafların diğer konuların yanı sıra, Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlenen Kursk Bölgesi’nin yeniden inşasını görüştüğü aktarıldı.
Açıklamada, “Yoldaş Kim Jong-un, Kuzey Kore hükümetinin başta Ukrayna olmak üzere tüm büyük uluslararası siyasi meselelerde Rusya'nın duruşunu ve dış politikasını koşulsuz olarak desteklemeye devam edeceği ve Kore-Rusya devletlerarası anlaşmasının maddelerine sorumluluk sahibi olarak riayet edeceği konusunda güvence verdi” ifadesine yer verildi.
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve çeşitli alanlardaki karşılıklı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel durumla ilgili geniş görüş alışverişinde bulunuldu ve “pozisyonların tam olarak örtüştüğü” teyit edildi.
Kim Jong-un’un, Rusya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunmada “zaferlerine zafer katmaya devam edeceğine” dair umut ve güvenini dile getirdiği aktarıldı.
Kuzey Kore lideri ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümeti, ordusu ve halkına selamını iletti.
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