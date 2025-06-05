Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: 143 kalemin 111’inde fiyat artışı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite sınavına başvuru sayısı neden düşüyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Toygan Avanoğlu: 'Hayatımın sonuna kadar insanları mutlu etmeyi planlıyorum'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzayın, astronotların bağışıklık sistemi üzerine etkisi belirlendi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
15:06
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
15:13
5 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
15:26
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Ortadoğu dizaynı ve İbrahim Anlaşmaları
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:17
73 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
22:31
26 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
23:05
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ukrayna-savunma-bakani-umerov-ukrayna-silahlarinin-yurtdisinda-uretilmesi-girisimi-baslatildi-1096809442.html
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yurtdışında silah üretimi girişiminin başlatıldığını duyurdu. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T01:05+0300
2025-06-05T01:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rustem umerov
ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rbc
ukrayna
silah
üretim
safe
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087366091_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fd71e316fc91abe26b66c5e64e1459a3.jpg
RBC-Ukrayna ajansı, Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Ukrayna silahlarının diğer ülkelerde üretilmesi girişiminin başlatıldığını duyurduğunu belirterek, bakanın şu ifadelerine yer verdi:Söz konusu girişim kapsamında insansız hava araçları, füzeler, mühimmat, elektronik harp araçları ve diğer silah türlerinin ortak üretiminin yapılacağını belirten Umerov ayrıca, girişimin, savunma sanayinin geliştirilmesi için 150 milyar euro bütçe sağlayan Avrupa SAFE programı çerçevesinde desteklenmesi yönündeki umudunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kiev-rejimi-magdur-konumundan-gercek-terorizme-1096808106.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087366091_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_4d7ee5a0f50d3f6ece9dd85fd095437a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rustem umerov, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rbc, ukrayna, silah, üretim, safe, avrupa
rustem umerov, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rbc, ukrayna, silah, üretim, safe, avrupa

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı

01:05 05.06.2025
© AA / Danylo AntoniukUkrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AA / Danylo Antoniuk
Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yurtdışında silah üretimi girişiminin başlatıldığını duyurdu.
RBC-Ukrayna ajansı, Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Ukrayna silahlarının diğer ülkelerde üretilmesi girişiminin başlatıldığını duyurduğunu belirterek, bakanın şu ifadelerine yer verdi:

Milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlayan en yakın ortaklarımızdan bazıları, sürekli olarak bize kendi ülkelerinde modern Ukrayna silahları üretmek için fabrikalar kurma teklifinde bulunuyorlar. Ortaklarımız, resmi lisansla kendi ülkelerinde Ukrayna silahları ve tasarımlarını üretmeye hazırlar. Ortaklar, bu tür işletmelerde üretilen her şeyin, savaş devam ettiği sürece Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılacağını da teyit ettiler. Bu üretimlerin tamamını finanse etmeye, hatta ek finansman sağlamaya hazırlar.

Söz konusu girişim kapsamında insansız hava araçları, füzeler, mühimmat, elektronik harp araçları ve diğer silah türlerinin ortak üretiminin yapılacağını belirten Umerov ayrıca, girişimin, savunma sanayinin geliştirilmesi için 150 milyar euro bütçe sağlayan Avrupa SAFE programı çerçevesinde desteklenmesi yönündeki umudunu dile getirdi.
Bryansk'ta tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Kiev rejimi: Mağdur konumundan gerçek terörizme’
Dün, 23:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала