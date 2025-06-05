Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı

Milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlayan en yakın ortaklarımızdan bazıları, sürekli olarak bize kendi ülkelerinde modern Ukrayna silahları üretmek için fabrikalar kurma teklifinde bulunuyorlar. Ortaklarımız, resmi lisansla kendi ülkelerinde Ukrayna silahları ve tasarımlarını üretmeye hazırlar. Ortaklar, bu tür işletmelerde üretilen her şeyin, savaş devam ettiği sürece Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılacağını da teyit ettiler. Bu üretimlerin tamamını finanse etmeye, hatta ek finansman sağlamaya hazırlar.