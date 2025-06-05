https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ukrayna-savunma-bakani-umerov-ukrayna-silahlarinin-yurtdisinda-uretilmesi-girisimi-baslatildi-1096809442.html
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yurtdışında silah üretimi girişiminin başlatıldığını duyurdu. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T01:05+0300
2025-06-05T01:05+0300
2025-06-05T01:04+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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RBC-Ukrayna ajansı, Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Ukrayna silahlarının diğer ülkelerde üretilmesi girişiminin başlatıldığını duyurduğunu belirterek, bakanın şu ifadelerine yer verdi:Söz konusu girişim kapsamında insansız hava araçları, füzeler, mühimmat, elektronik harp araçları ve diğer silah türlerinin ortak üretiminin yapılacağını belirten Umerov ayrıca, girişimin, savunma sanayinin geliştirilmesi için 150 milyar euro bütçe sağlayan Avrupa SAFE programı çerçevesinde desteklenmesi yönündeki umudunu dile getirdi.
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rustem umerov, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rbc, ukrayna, silah, üretim, safe, avrupa
rustem umerov, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rbc, ukrayna, silah, üretim, safe, avrupa
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Ukrayna silahlarının yurtdışında üretilmesi girişimi başlatıldı
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yurtdışında silah üretimi girişiminin başlatıldığını duyurdu.
RBC-Ukrayna ajansı, Savunma Bakanı Rustem Umerov’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Ukrayna silahlarının diğer ülkelerde üretilmesi girişiminin başlatıldığını duyurduğunu belirterek, bakanın şu ifadelerine yer verdi:
Milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlayan en yakın ortaklarımızdan bazıları, sürekli olarak bize kendi ülkelerinde modern Ukrayna silahları üretmek için fabrikalar kurma teklifinde bulunuyorlar. Ortaklarımız, resmi lisansla kendi ülkelerinde Ukrayna silahları ve tasarımlarını üretmeye hazırlar. Ortaklar, bu tür işletmelerde üretilen her şeyin, savaş devam ettiği sürece Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılacağını da teyit ettiler. Bu üretimlerin tamamını finanse etmeye, hatta ek finansman sağlamaya hazırlar.
Söz konusu girişim kapsamında insansız hava araçları, füzeler, mühimmat, elektronik harp araçları ve diğer silah türlerinin ortak üretiminin yapılacağını belirten Umerov ayrıca, girişimin, savunma sanayinin geliştirilmesi için 150 milyar euro bütçe sağlayan Avrupa SAFE programı çerçevesinde desteklenmesi yönündeki umudunu dile getirdi.