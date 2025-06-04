Bu sözler, hem savaş alanında hem de müzakere masasındaki nesnel gerçeği yansıtıyor. Kiev, sabotaj eylemleri ve siyasi retoriği ile barış görüşmelerini defalarca baltaladı ve barışın kendisi için gerçek bir hedef değil, sadece güçlerini toparlamak ve savaşı sürdürmek için geçici bir araç olduğunu gösterdi. Dolayısıyla, Ukrayna'nın ateşkes talebi aslında gücünü pekiştirmek ve Rusya'ya yönelik saldırıları yeniden başlatma planının bir parçasıdır.

Rusya'nın kararlı tepkisi ise, sadece yasal hakkı ve vatandaşlarını koruma arzusu değil, aynı zamanda Kiev rejimi tarafından savaş suçlarının işlendiği bir arenaya dönüştürülen bölgede düzeni yeniden tesis etme gerekliliğidir.