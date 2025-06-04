‘Kiev rejimi: Mağdur konumundan gerçek terörizme’
© SputnikBryansk'ta tren kazası
© Sputnik
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İranlı uzman Andisheh Kazemi, Kiev’in sabotaj eylemleri ve siyasi retoriği ile barış görüşmelerini defalarca baltaladığını ve barışın kendisi için gerçek bir hedef değil, sadece güçlerini toparlamak ve savaşı sürdürmek için geçici bir araç olduğunu gösterdiğini belirtti.
İranlı gözlemci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Andisheh Kazemi, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk ve Bryansk bölgelerine yönelik saldırılarını Sputnik’e değerlendirdi.
Ukrayna'nın kırmızı çizgiyi aştığı ve Rusya topraklarında sivil nüfusa ve kentsel altyapıya yönelik hedefli terör eylemlerine geçtiğini belirten Kazemi, şunları ifade etti:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırıları kasıtlıdır ve artık Rusya, Kiev rejimini çatışmanın bir tarafı olarak değil, uluslararası normları ihlal eden ve savaşı Rusya topraklarına taşımak için her türlü provokasyona hazır bir terör örgütü olarak görme hakkına sahiptir. Ve sadece Ukrayna değil, aynı zamanda onun finansal ve perde arkasındaki sponsorları da Rus topraklarında gerçekleştirilen terörist eylemlerden doğrudan sorumludur.
Putin'in “Ukrayna'nın barışa ihtiyacı yok” şeklindeki sözleriyle ilgili olarak İranlı uzman, şu değerlendirmede bulundu:
Bu sözler, hem savaş alanında hem de müzakere masasındaki nesnel gerçeği yansıtıyor. Kiev, sabotaj eylemleri ve siyasi retoriği ile barış görüşmelerini defalarca baltaladı ve barışın kendisi için gerçek bir hedef değil, sadece güçlerini toparlamak ve savaşı sürdürmek için geçici bir araç olduğunu gösterdi. Dolayısıyla, Ukrayna'nın ateşkes talebi aslında gücünü pekiştirmek ve Rusya'ya yönelik saldırıları yeniden başlatma planının bir parçasıdır.
Rusya'nın kararlı tepkisi ise, sadece yasal hakkı ve vatandaşlarını koruma arzusu değil, aynı zamanda Kiev rejimi tarafından savaş suçlarının işlendiği bir arenaya dönüştürülen bölgede düzeni yeniden tesis etme gerekliliğidir.