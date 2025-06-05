Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı
16:02 05.06.2025 (güncellendi: 16:09 05.06.2025)
© AP Photo / Susan WalshPresident Donald Trump poses for a photo with Chinese President Xi Jinping during a meeting on the sidelines of the G-20 summit in Osaka, Japan, Saturday, June 29, 2019. (AP Photo/Susan Walsh)
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşen ABD Başkanı Trump'ın bugün de Çinli mevkidaşı Şi'yle konuştuğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Şi'nin bugün Trump'la bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Haberde, ikilinin hangi konuları istişare ettiğine dair bir bilgiye yer verilmedi.
Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Şi'nin bugün Trump'la bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Haberde, ikilinin hangi konuları istişare ettiğine dair bir bilgiye yer verilmedi.
Putin ve Trump 1 saatten fazla konuşmuştu
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Lideri Putin ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin 1 saat 10 dakika sürdüğünü söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini söylediğini doğrulamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini söylediğini doğrulamıştı.