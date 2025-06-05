https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-ve-si-telefon-gorusmesi-yapti-1096828152.html

Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı

Trump ve Şi telefon görüşmesi yaptı

Sputnik Türkiye

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşen ABD Başkanı Trump'ın bugün de Çinli mevkidaşı Şi'yle konuştuğu belirtildi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T16:02+0300

2025-06-05T16:02+0300

2025-06-05T16:09+0300

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Şi'nin bugün Trump'la bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Haberde, ikilinin hangi konuları istişare ettiğine dair bir bilgiye yer verilmedi.Putin ve Trump 1 saatten fazla konuşmuştuRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Lideri Putin ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin 1 saat 10 dakika sürdüğünü söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Putin'in ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev'e yanıt vereceğini söylediğini doğrulamıştı.

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haberler, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, şi cinping, abd-çin i̇lişkileri