https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/fsb-voronej-bolgesinde-demiryolunun-bir-bolumu-patlama-sonucu-hasar-gordu-1096823745.html

FSB: Voronej Bölgesi'nde demiryolunun bir bölümü patlama sonucu hasar gördü

FSB: Voronej Bölgesi'nde demiryolunun bir bölümü patlama sonucu hasar gördü

Sputnik Türkiye

Hafta sonu Bryansk ve Kursk bölgelerinde demiryollarında yaşanan patlamaların ardından bu kez Voronej Bölgesi'ndeki demiryolunda patlama meydana geldiği ifade... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T13:27+0300

2025-06-05T13:27+0300

2025-06-05T13:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

bryansk

kursk

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

voronej

fsb

rus i̇stihbarat teşkilatı (fsb)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej Bölgesi'nde demiryolunun bir bölümünde patlama sonucu hasar oluştuğunu bildirdi.FSB'den yapılan açıklamada, "Bu sabah, bir trenin geçişinden hemen önce patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu Voronej Bölgesindeki bir demiryolu hattı hasar gördü" dendi.Rus istihbarat servisi, rayların tahrip olduğunu fark eden makinist ve tren personelinin profesyonel çalışmaları sonucunda acil frenleme yapıldığını ve trende hasar oluşmasının önlendiğini belirterek can kaybının da önüne geçildiğini vurguladı.Olayın tüm koşullarının araştırıldığını ve olay yerinin incelendiğini kaydeden FSB, ilk bulgulara göre 'terörizm' maddesi kapsamında ceza davası açılması için tüm gerekçelerin mevcut olduğunun altını çizdi.Bryansk Bölgesi'nin Vıgoniçskiy mevkiinde bir köprü, Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çökmüş, yaşanan faciada 7 kişi hayatını kaybetmiş, çocuklar da dahil çok sayıda kişi yaralanmıştı.Kursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde de bir köprü, altından geçen yük treninin üzerine çökmüş ve kaza sonucu bir makinist yaralanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, hafta sonu Ukrayna sınırındaki Kursk ve Bryansk bölgelerindeki demiryollarında yaşanan patlamaların terör saldırısı kategorisinde yer aldığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-son-bir-gundeki-kaybi-bin-400-asker-1096822634.html

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bryansk, kursk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), voronej, fsb, rus i̇stihbarat teşkilatı (fsb)