https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abdli-general-michael-flynn-abd-derin-devleti-kievin-rus-hava-uslerine-yonelik-saldirilarinda-rol-1096829057.html

ABD’li general Michael Flynn: ABD derin devleti Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarında rol almış olabilir

ABD’li general Michael Flynn: ABD derin devleti Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarında rol almış olabilir

Sputnik Türkiye

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, ABD derin devletinin Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarını organize etmiş olabileceğini öne sürdü. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T17:29+0300

2025-06-05T17:29+0300

2025-06-05T17:27+0300

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derin devlet

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donald trump

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'deki derin devletin Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırıların organizasyonunda rol almış olabileceğini belirtti.Flynn, “Derin devlet şu anda ülkemizin seçilmiş yönetiminin kontrolü dışında hareket ediyor. Ben, derin devletimizin içindeki bu kişilerin, Rusya'yı Batı’yla, özellikle de ABD ile ciddi bir çatışmaya kışkırtmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.Önceki gün ABD lideri Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus liderin kendisine Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına yanıt verme niyetini ilettiğini belirtmişti. Trump, ABD'nin Kiev'in saldırı planları hakkında önceden bilgilendirilmediğini bir kez daha vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/peskov-putin-trump-ile-gorusmesinde-rusyanin-havaalanlarina-yonelik-saldirilar-icin-kieve-yanit-1096822384.html

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