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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abdli-general-michael-flynn-abd-derin-devleti-kievin-rus-hava-uslerine-yonelik-saldirilarinda-rol-1096829057.html
ABD’li general Michael Flynn: ABD derin devleti Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarında rol almış olabilir
ABD’li general Michael Flynn: ABD derin devleti Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarında rol almış olabilir
Sputnik Türkiye
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, ABD derin devletinin Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarını organize etmiş olabileceğini öne sürdü. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'deki derin devletin Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırıların organizasyonunda rol almış olabileceğini belirtti.Flynn, “Derin devlet şu anda ülkemizin seçilmiş yönetiminin kontrolü dışında hareket ediyor. Ben, derin devletimizin içindeki bu kişilerin, Rusya'yı Batı’yla, özellikle de ABD ile ciddi bir çatışmaya kışkırtmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.Önceki gün ABD lideri Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus liderin kendisine Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına yanıt verme niyetini ilettiğini belirtmişti. Trump, ABD'nin Kiev'in saldırı planları hakkında önceden bilgilendirilmediğini bir kez daha vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/peskov-putin-trump-ile-gorusmesinde-rusyanin-havaalanlarina-yonelik-saldirilar-icin-kieve-yanit-1096822384.html
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michael flynn, abd, derin devlet, rusya, ukrayna, kiev, donald trump, vladimir putin, murmansk, i̇rkutsk, rusya savunma bakanlığı
michael flynn, abd, derin devlet, rusya, ukrayna, kiev, donald trump, vladimir putin, murmansk, i̇rkutsk, rusya savunma bakanlığı

ABD’li general Michael Flynn: ABD derin devleti Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarında rol almış olabilir

17:29 05.06.2025
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeIn this Feb. 11, 2014 file photo, then-Defense Intelligence Agency Director Lt. Gen. Michael Flynn testifies on Capitol Hill in Washington
In this Feb. 11, 2014 file photo, then-Defense Intelligence Agency Director Lt. Gen. Michael Flynn testifies on Capitol Hill in Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, ABD derin devletinin Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırılarını organize etmiş olabileceğini öne sürdü.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD'deki derin devletin Kiev'in Rus hava üslerine yönelik saldırıların organizasyonunda rol almış olabileceğini belirtti.
Flynn, “Derin devlet şu anda ülkemizin seçilmiş yönetiminin kontrolü dışında hareket ediyor. Ben, derin devletimizin içindeki bu kişilerin, Rusya'yı Batı’yla, özellikle de ABD ile ciddi bir çatışmaya kışkırtmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Önceki gün ABD lideri Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus liderin kendisine Ukrayna'nın Rus hava üslerine yönelik son saldırılarına yanıt verme niyetini ilettiğini belirtmişti. Trump, ABD'nin Kiev'in saldırı planları hakkında önceden bilgilendirilmediğini bir kez daha vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlediğini bildirmişti.
Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki üslerde saldırıların püskürtüldüğünü, Murmansk ve İrkutsk bölgelerindeki üslerde ise saldırılar sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve personel arasında can kaybı olmadığını duyurmuştu.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
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Peskov: Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın havaalanlarına yönelik saldırılar için Kiev’e yanıt vereceğini söyledi
12:58
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