https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/musktan-trumpin-tasarisina-tarantino-gondermeli-elestiri-tasariyi-oldurun-1096810869.html

Musk'tan Trump'ın tasarısına Tarantino göndermeli eleştiri: 'Tasarıyı öldürün'

Musk'tan Trump'ın tasarısına Tarantino göndermeli eleştiri: 'Tasarıyı öldürün'

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısını Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” ifadeleriyle eleştirdi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T04:37+0300

2025-06-05T04:37+0300

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dünya

abd

elon musk

donald trump

quentin tarantino

kill bill

abd

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Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Musk, söz konusu girişimi ABD ekonomisi için bir tehdit olarak nitelendirerek, Quentin Tarantino’nun kült filmi Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” çağrısında bulundu.'ABD'yi iflasa sürüklemek kabul edilemez'Musk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, daha önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Trump tarafından “Büyük ve Güzel Yasa Tasarısı” olarak tanımlanan belgeyi de eleştirmişti. Musk, bu tasarının kamu sektöründeki kendi çalışmalarının etkisini yok saydığını ve ABD’nin bütçe açığını daha da derinleştireceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-12-ulke-vatandaslarinin-abdye-girisi-tamamen-yasaklandi-7-ulkeninki-kisitlandi-1096810679.html

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abd, elon musk, donald trump, quentin tarantino, kill bill, abd