https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/musktan-trumpin-tasarisina-tarantino-gondermeli-elestiri-tasariyi-oldurun-1096810869.html
Musk'tan Trump'ın tasarısına Tarantino göndermeli eleştiri: 'Tasarıyı öldürün'
Musk'tan Trump'ın tasarısına Tarantino göndermeli eleştiri: 'Tasarıyı öldürün'
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısını Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” ifadeleriyle eleştirdi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T04:37+0300
2025-06-05T04:37+0300
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donald trump
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Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Musk, söz konusu girişimi ABD ekonomisi için bir tehdit olarak nitelendirerek, Quentin Tarantino’nun kült filmi Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” çağrısında bulundu.'ABD'yi iflasa sürüklemek kabul edilemez'Musk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, daha önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Trump tarafından “Büyük ve Güzel Yasa Tasarısı” olarak tanımlanan belgeyi de eleştirmişti. Musk, bu tasarının kamu sektöründeki kendi çalışmalarının etkisini yok saydığını ve ABD’nin bütçe açığını daha da derinleştireceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/trump-12-ulke-vatandaslarinin-abdye-girisi-tamamen-yasaklandi-7-ulkeninki-kisitlandi-1096810679.html
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abd, elon musk, donald trump, quentin tarantino, kill bill, abd
Musk'tan Trump'ın tasarısına Tarantino göndermeli eleştiri: 'Tasarıyı öldürün'
Elon Musk, Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısını Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” ifadeleriyle eleştirdi.
Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik kapsamlı yasa tasarısına sert tepki gösterdi.
Musk, söz konusu girişimi ABD ekonomisi için bir tehdit olarak nitelendirerek, Quentin Tarantino’nun kült filmi Kill Bill’e atıfla “Tasarıyı öldürün” çağrısında bulundu.
'ABD'yi iflasa sürüklemek kabul edilemez'
Musk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Beş trilyon dolarlık bütçe açığı ve borç tavanını artırmayacak yeni bir tasarı hazırlanmalı. Senatörünüzü, kongre üyenizi arayın. Amerika’yı iflasa sürüklemek kabul edilemez. Tasarıyı öldürün!”
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, daha önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Trump tarafından “Büyük ve Güzel Yasa Tasarısı” olarak tanımlanan belgeyi de eleştirmişti.
Musk, bu tasarının kamu sektöründeki kendi çalışmalarının etkisini yok saydığını ve ABD’nin bütçe açığını daha da derinleştireceğini ifade etmişti.