https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/taksilerde-yeni-donem-yolcu-yoldan-alinmayacak-1096814183.html

Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak

Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak

Sputnik Türkiye

taksiler yoldan yolcu almayacak mı

2025-06-05T09:19+0300

2025-06-05T09:19+0300

2025-06-05T09:20+0300

türki̇ye

taksi

türkiye

yolcu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı.Uygulama bazlı taksiDemir, 2 bin 500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi'nin İstanbulluların hizmetine gireceğini belirtti. Yoldan yolcu alınmayacakDemir'in aktardığına göre, bu taksiler yolda yolcu almayacak sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Üstelik, İstanbullular ve şoför esnafın güvenli bir yolculuk yapabilmesi için tüm yolculuklar da kayıt altına alınacak.Projedeki taksilerde, sarı taksi tarifesi uygulanacak. Uygulama kapsamında 2 bin 500 taksi çalışacak. Şoförlere, İBB’nin ulaşım akademisi tarafından eğitimler verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/taksilerde-yeni-donem-basliyor-yeni-nesil-odeme-kaydedici-kullanma-zorunlulugu-geliyor-1096102783.html

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taksi istanbul, uygulamalı taks, taksi yolcu, taksiler yoldan yolcu almayacak mı