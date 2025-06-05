https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/taksilerde-yeni-donem-yolcu-yoldan-alinmayacak-1096814183.html
Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak
Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak
Sputnik Türkiye
taksiler yoldan yolcu almayacak mı
2025-06-05T09:19+0300
2025-06-05T09:19+0300
2025-06-05T09:20+0300
türki̇ye
taksi
türkiye
yolcu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı.Uygulama bazlı taksiDemir, 2 bin 500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi'nin İstanbulluların hizmetine gireceğini belirtti. Yoldan yolcu alınmayacakDemir'in aktardığına göre, bu taksiler yolda yolcu almayacak sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Üstelik, İstanbullular ve şoför esnafın güvenli bir yolculuk yapabilmesi için tüm yolculuklar da kayıt altına alınacak.Projedeki taksilerde, sarı taksi tarifesi uygulanacak. Uygulama kapsamında 2 bin 500 taksi çalışacak. Şoförlere, İBB’nin ulaşım akademisi tarafından eğitimler verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/taksilerde-yeni-donem-basliyor-yeni-nesil-odeme-kaydedici-kullanma-zorunlulugu-geliyor-1096102783.html
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taksi istanbul, uygulamalı taks, taksi yolcu, taksiler yoldan yolcu almayacak mı
taksi istanbul, uygulamalı taks, taksi yolcu, taksiler yoldan yolcu almayacak mı
Taksilerde yeni dönem: Yolcu yoldan alınmayacak
09:19 05.06.2025 (güncellendi: 09:20 05.06.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Uygulama Bazlı Taksi" hizmetini tanıttı. Projedeki taksilerde, sarı taksi tarifesi uygulanacak. Yolcular yoldan alınmayacak, tüm yolculuk kayıt altında tutulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı.
Demir, 2 bin 500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi'nin İstanbulluların hizmetine gireceğini belirtti.
Demir'in aktardığına göre, bu taksiler yolda yolcu almayacak sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Üstelik, İstanbullular ve şoför esnafın güvenli bir yolculuk yapabilmesi için tüm yolculuklar da kayıt altına alınacak.
Projedeki taksilerde, sarı taksi tarifesi uygulanacak. Uygulama kapsamında 2 bin 500 taksi çalışacak. Şoförlere, İBB’nin ulaşım akademisi tarafından eğitimler verilecek.