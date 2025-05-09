https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/taksilerde-yeni-donem-basliyor-yeni-nesil-odeme-kaydedici-kullanma-zorunlulugu-geliyor-1096102783.html

Taksilerde yeni dönem başlıyor: Yeni nesil ödeme kaydedici kullanma zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor: Yeni nesil ödeme kaydedici kullanma zorunluluğu geliyor

Sputnik Türkiye

Tüm taksiler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu geliyor. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T15:59+0300

2025-05-09T15:59+0300

2025-05-09T15:59+0300

ekonomi̇

gelir i̇daresi başkanlığı

taksi

düzenleme

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Gelir İdaresi Başkanlığı, taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için önemli bir düzenlemeye hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksimetrelerle entegre çalışabilecek yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı mecburi hale gelecek. Bütün taksiler için mecburi olacakGelir İdaresi Başkanlığı (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı hazırladı. Taslağa göre, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla belge düzenine uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilecek.Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin 31 Aralık'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış birbiriyle bağlantılı çalışan ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekecek.Yeni cihazlar nasıl çalışacak?Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda yeni nesil ödeme kaydedici cihazda da işlem başlayacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasının ardından cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak.Ayrıca cihaz da taksimetreden bağımsız olarak tek başına çalışamayacak. Tutar bilgisi yeni nesil ödeme kaydedici cihaza taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/istanbula-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-29-yilligina-ihaleye-cikacak-1095493254.html

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Sputnik Türkiye

gelir i̇daresi başkanlığı, taksi, düzenleme