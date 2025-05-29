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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/mecliste-kabul-edildi-her-sey-degisti-trafik-cezalari-artiyor-ihlalde-israr-edenin-ehliyeti-gidiyor-1096609800.html
Meclis'te kabul edildi, her şey değişti: Trafik cezaları artıyor, ihlalde ısrar edenin ehliyeti gidiyor
Meclis'te kabul edildi, her şey değişti: Trafik cezaları artıyor, ihlalde ısrar edenin ehliyeti gidiyor
Sputnik Türkiye
Meclis'te kabul edilen yasa teklifiyle Karayolları Trafik Kanunu köklü biçimde değişti. Plakasız araçlar, sahte plaka kullanımı, alkollü araç kullanımı... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T06:46+0300
2025-05-29T06:46+0300
ekonomi̇
trafik
trafik ihlali
trafik cezası
trafik para cezası
kırmızı ışık
kemer
alkollü sürücü
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TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, trafikteki disiplini artırmayı hedefliyor. Düzenlemeye göre, plakasız araçla trafiğe çıkmak, sahte plaka kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, takograf ve taksimetre kullanmamak gibi ihlallere verilen cezalar ciddi oranda artırıldı.Plakasız ve sahte plakalı araçlar yakalanırsa ne olacak?Yeni düzenlemeye göre, plakasız araç kullananlara 46 bin TL, sahte plaka kullananlara ise 140 bin TL ceza uygulanacak. Bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza 280 bin TL’ye çıkacak. Ayrıca araçlar trafikten 60 gün menedilecek, sürücü belgeleri geri alınacak.Tescilsiz ve hurda araçlarla trafiğe çıkana büyük cezaTescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine uygulanacak ceza 46 bin TL olarak belirlendi. Hurda statüsündeki araçları kullanmak da aynı miktarda cezalandırılacak. Bu tür araçlar trafiğe çıkarılamayacak ve vergilendirme sistemine bildirilecek.Ehliyetsiz araç kullanmak 200 bin TLYeni yasa ile ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti mahkeme kararıyla alınan kişilere ise 200 bin TL ceza verilecek. Bu kişiler hakkında ayrıca adli işlem başlatılacak. Sürücü belgeleri ancak cezalar tahsil edildikten sonra geri verilebilecek.Alkol ve uyuşturucuya sıfır tolerans0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanımı için ceza artık 25 bin TL. Bu ihlal ikinci kez tekrarlanırsa ceza 50 bin TL, üçüncü ve sonrası için 150 bin TL. Uyuşturucu kullanan sürücülere ise doğrudan 150 bin TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.Kırmızı işıkta israr 80 bin TL’yi bulabilirKırmızı ışık ihlali ilk seferde 5 bin TL, tekrarında ise sırasıyla 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin, 80 bin TL olarak kademeli şekilde artırılacak. Üçüncü ihlalde ehliyet 30 gün, altıncı ihlalde ise iptal edilecek.Takograf, taksimetre, hız sınırlayıcı eksikse cezaTakograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan araç sürücülerine 75 bin TL, taksimetre bulundurmayan taksicilere ise 46 bin TL ceza verilecek. Cihaz ayarlarının yapılmaması veya kayıtların saklanmaması durumunda ek olarak 3 bin ile 20 bin TL arasında ceza kesilecek.Trafikte saldırgan davranışlara 180 bin TL cezaAraçla takip, konvoyla yolu kapatma, şerit ihlali gibi agresif sürüş davranışlarında bulunanlara 90 bin TL, saldırı amaçlı takip veya araçtan inme gibi durumlarda 180 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca ehliyet 60 gün süreyle alınacak.Tescilsiz araç ve plaka değişikliğine sıkı denetimTescil işlemleri vefat, satış ve araç değişikliklerinde sıkı denetime alınırken, süresi içinde yapılmayan işlemler için cezalar 3 bin TL’ye kadar çıkarıldı. Plakası okunamayan veya değiştirilen araçlara 140 bin ila 280 bin TL ceza uygulanacak.Kaza yerinden kaçanlara hapisÖlümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerinden ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 2 yıl ehliyet iptali uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trafikte-yeni-duzenleme-kazadan-kacan-surucuye-hapis-cezasi-geliyor-bunu-yapanin-ehliyeti-de-1096211657.html
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karayolları trafik kanunu, trafik cezaları, plakasız araç cezası, sahte plaka, alkollü araç kullanma cezası, ehliyetsiz araç kullanma, trafikten men, taksimetre cezası, takograf zorunluluğu, kırmızı ışık cezası, trafik kazası sonrası kaçma, araç tescili, trafikte saldırganlık cezası, alkol ve uyuşturucu cezası
karayolları trafik kanunu, trafik cezaları, plakasız araç cezası, sahte plaka, alkollü araç kullanma cezası, ehliyetsiz araç kullanma, trafikten men, taksimetre cezası, takograf zorunluluğu, kırmızı ışık cezası, trafik kazası sonrası kaçma, araç tescili, trafikte saldırganlık cezası, alkol ve uyuşturucu cezası

Meclis'te kabul edildi, her şey değişti: Trafik cezaları artıyor, ihlalde ısrar edenin ehliyeti gidiyor

06:46 29.05.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Meclis'te kabul edilen yasa teklifiyle Karayolları Trafik Kanunu köklü biçimde değişti. Plakasız araçlar, sahte plaka kullanımı, alkollü araç kullanımı, ehliyetsiz sürücülük, takograf ve taksimetre eksikliği gibi ihlallerde ceza tutarları katlandı. Yeni cezalar 25 bin TL ile 280 bin TL arasında değişiyor. Peki, güncel trafik cezaları ne kadar oldu?
TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, trafikteki disiplini artırmayı hedefliyor. Düzenlemeye göre, plakasız araçla trafiğe çıkmak, sahte plaka kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, takograf ve taksimetre kullanmamak gibi ihlallere verilen cezalar ciddi oranda artırıldı.

Plakasız ve sahte plakalı araçlar yakalanırsa ne olacak?

Yeni düzenlemeye göre, plakasız araç kullananlara 46 bin TL, sahte plaka kullananlara ise 140 bin TL ceza uygulanacak. Bu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza 280 bin TL’ye çıkacak. Ayrıca araçlar trafikten 60 gün menedilecek, sürücü belgeleri geri alınacak.

Tescilsiz ve hurda araçlarla trafiğe çıkana büyük ceza

Tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine uygulanacak ceza 46 bin TL olarak belirlendi. Hurda statüsündeki araçları kullanmak da aynı miktarda cezalandırılacak. Bu tür araçlar trafiğe çıkarılamayacak ve vergilendirme sistemine bildirilecek.

Ehliyetsiz araç kullanmak 200 bin TL

Yeni yasa ile ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti mahkeme kararıyla alınan kişilere ise 200 bin TL ceza verilecek. Bu kişiler hakkında ayrıca adli işlem başlatılacak. Sürücü belgeleri ancak cezalar tahsil edildikten sonra geri verilebilecek.

Alkol ve uyuşturucuya sıfır tolerans

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanımı için ceza artık 25 bin TL. Bu ihlal ikinci kez tekrarlanırsa ceza 50 bin TL, üçüncü ve sonrası için 150 bin TL. Uyuşturucu kullanan sürücülere ise doğrudan 150 bin TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

Kırmızı işıkta israr 80 bin TL’yi bulabilir

Kırmızı ışık ihlali ilk seferde 5 bin TL, tekrarında ise sırasıyla 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin, 80 bin TL olarak kademeli şekilde artırılacak. Üçüncü ihlalde ehliyet 30 gün, altıncı ihlalde ise iptal edilecek.

Takograf, taksimetre, hız sınırlayıcı eksikse ceza

Takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan araç sürücülerine 75 bin TL, taksimetre bulundurmayan taksicilere ise 46 bin TL ceza verilecek. Cihaz ayarlarının yapılmaması veya kayıtların saklanmaması durumunda ek olarak 3 bin ile 20 bin TL arasında ceza kesilecek.

Trafikte saldırgan davranışlara 180 bin TL ceza

Araçla takip, konvoyla yolu kapatma, şerit ihlali gibi agresif sürüş davranışlarında bulunanlara 90 bin TL, saldırı amaçlı takip veya araçtan inme gibi durumlarda 180 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca ehliyet 60 gün süreyle alınacak.

Tescilsiz araç ve plaka değişikliğine sıkı denetim

Tescil işlemleri vefat, satış ve araç değişikliklerinde sıkı denetime alınırken, süresi içinde yapılmayan işlemler için cezalar 3 bin TL’ye kadar çıkarıldı. Plakası okunamayan veya değiştirilen araçlara 140 bin ila 280 bin TL ceza uygulanacak.

Kaza yerinden kaçanlara hapis

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerinden ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 2 yıl ehliyet iptali uygulanacak.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
TÜRKİYE
Trafikte yeni düzenleme: Kazadan kaçan sürücüye hapis cezası geliyor, bunu yapanın ehliyeti de gidecek
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