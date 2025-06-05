https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusyada-british-council-yasaklandi-1096814369.html

Rusya’da British Council yasaklandı

Rusya’da British Council yasaklandı

Sputnik Türkiye

Rusya Başsavcılığı, British Council adlı uluslararası kuruluşu ‘istenmeyen örgütler’ listesine aldı. Rusya Güvenlik Servisi (FSB) de dost ülkelere... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T09:15+0300

2025-06-05T09:15+0300

2025-06-05T09:22+0300

dünya

rusya

i̇ngiltere

british council

yasak

rusya başsavcılığı

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076234896_4:0:1021:572_1920x0_80_0_0_7105567a1b1bba983579aef71100a749.jpg

Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, British Council’in Rusya’da ‘istenmeyen kuruluş’ ilan edildiği bildirildi.Açıklamada, “British Council adlı uluslararası kuruluşun faaliyetlerinin Rusya Federasyonu'nda istenmeyen faaliyetler olarak ilan edilmesine karar verildi. Kendisini bağımsız bir kurum olarak konumlandıran British Council çalışmalarını İngiltere hükümetinin öncelikleriyle uyumlu, Parlamento'ya karşı sorumlu ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmekte” ifadesine yer verildi.Kuruluş üyelerinin, eğitim ve kültür faaliyetleri kisvesi altında, İngilizce öğretme bahanesiyle çeşitli eğitim etkinlikleri düzenleyerek aslında eğitim, kültür ve gençlik politikası alanlarında uzun vadeli İngiliz çıkarlarını ve değerlerini ilerlettiği kaydedildi.Örgütün aynı zamanda Rusya'da yasaklı olan LGBT hareketini aktif bir şekilde desteklediği ve teşvik ettiği belirtilen açıklamada, British Council’in Rusya’nın iç ve dış politikasını sistematik olarak itibarsızlaştırmak için çeşitli projeler uyguladığına dikkat çekildi.Bu İngiltere merkezli uluslararası kuruluşunun, “eski Sovyet cumhuriyetlerindeki halkları Rus kimliğinden arındırmayı” amaçladığını bildiren Başsavcılık, British Council’in, diğer istenmeyen kuruluşlarla kurulan bir konsorsiyumun parçası olarak, “Rusya karşıtı Baltık toplumunu birleştirmek için kültürel işbirliği” programı yürüttüğünü belirtti.Genç nesle odaklanan kuruluşun, organizatörü olduğu Chevening burs programından mezun olanları işe aldığına dikkat çekilen açıklamada, British Council’in ana misyonunun “İngiliz etkisinin küresel temsilcilerinden oluşan bir ağ” yaratmak olduğu kaydedildi.FSB’den dost ülkelere British Council’in faaliyetine son verme çağrısıRusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Londra'nın ana etki aracı olarak nitelendirilen British Council’in, bağımsız ülkelerin egemenliğini zayıflatmayı amaçlayan gizli projelerde doğrudan İngiliz istihbarat servisleri ile işbirliği yaptığı ifade edildi.Söz konusu kuruluşun, İngiliz istihbaratının çatışmaları çözüme kavuşturmaya yardım, genç siyasi liderlere destek ve Batılı geleneksel olmayan değerlerin teşvik edilmesi gibi kılıflara büründürülmüş gizli operasyonlarına dahil olduğu kaydedilen açıklamada şu çağrıya yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ukraynaya-gonderilmesi-planlaniyordu-abd-hava-savunma-parcalarini-ortadoguya-gonderiyor-1096813340.html

rusya

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, i̇ngiltere, british council, yasak, rusya başsavcılığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb)