https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bati-yuzunden-ukrayna-baris-sansini-kaybetti-1096815994.html
Batı yüzünden: ‘Ukrayna barış şansını kaybetti’
Batı yüzünden: ‘Ukrayna barış şansını kaybetti’
Sputnik Türkiye
Kanadalı yazar ve gazeteci Maté, Ukrayna'nın üç yıl önce İstanbul'da Batı'nın baskısı yüzünden barış şansını kaybettiğini belirtti. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T10:10+0300
2025-06-05T10:10+0300
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Aaron Maté, sosyal medya platformu X paylaşımında, Ukrayna'nın üç yıl önce İstanbul'da Batı'nın baskısı yüzünden barış şansını kaybettiğini yazdı.Maté, “Rusya gerçekten de üç yıl önce Ukrayna ile müzakereler yürüttü. Ukraynalı bir müzakerecinin de ifade ettiği gibi, taraflar çok gerçek bir uzlaşmaya vardılar, ama ABD ve İngiltere tarafından sabote edildi. Biden'ın ekibi Rusya'nın kanını akıtmak ve hatta yok etmek için Ukrayna'yı kullanmayı büyük bir fırsat olarak gördü” ifadesini kullandı.Gazeteci ayrıca, çatışmanın devam etmesinin ve bugünkü hale gelmesinin tek nedeninin bu görüşmelerin kesilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.Çatışma 2022'de sona erebilirdiDaha önce Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Halkın Hizmetkarı partisinin Yüksek Rada'daki fraksiyonunun başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma Ve İstihbarat Komitesi üyesi David Arahamiya’nın yaptığı itirafa göre, Ukrayna'daki çatışma 2022 ilkbaharında sona erebilirdi, ancak Ukraynalı yetkililer ülkenin tarafsızlık statüsünde kalmasını kabul etmedi. Üstelik eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İstanbul'daki görüşmelerin ardından Ukrayna yönetimine hiçbir şey imzalamama ve savaşmaya devam etme çağrısında bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, 2022’deki müzakerelerin neredeyse tamamlandığını, ama Rusya ordu birliklerini Kiev’den çektikten sonra Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları çöpe attığını, ardından Zelenskiy’in de Moskova’yla tüm görüşmeleri yasakladığını anlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/abdli-generalden-trumpa-ukraynaya-yonelik-tedbir-alma-cagrisi-1096815204.html
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ukrayna, rusya, i̇stanbul, batı, abd, i̇ngiltere, joe biden
ukrayna, rusya, i̇stanbul, batı, abd, i̇ngiltere, joe biden
Batı yüzünden: ‘Ukrayna barış şansını kaybetti’
Kanadalı yazar ve gazeteci Maté, Ukrayna'nın üç yıl önce İstanbul'da Batı'nın baskısı yüzünden barış şansını kaybettiğini belirtti.
Aaron Maté
, sosyal medya platformu X
paylaşımında, Ukrayna'nın üç yıl önce İstanbul'da Batı'nın baskısı yüzünden barış şansını kaybettiğini yazdı.
Maté, “Rusya gerçekten de üç yıl önce Ukrayna ile müzakereler yürüttü. Ukraynalı bir müzakerecinin de ifade ettiği gibi, taraflar çok gerçek bir uzlaşmaya vardılar, ama ABD ve İngiltere tarafından sabote edildi. Biden'ın ekibi Rusya'nın kanını akıtmak ve hatta yok etmek için Ukrayna'yı kullanmayı büyük bir fırsat olarak gördü” ifadesini kullandı.
Gazeteci ayrıca, çatışmanın devam etmesinin ve bugünkü hale gelmesinin tek nedeninin bu görüşmelerin kesilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.
Çatışma 2022'de sona erebilirdi
Daha önce Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Halkın Hizmetkarı partisinin Yüksek Rada'daki fraksiyonunun başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma Ve İstihbarat Komitesi üyesi David Arahamiya’nın yaptığı itirafa göre, Ukrayna'daki çatışma 2022 ilkbaharında sona erebilirdi, ancak Ukraynalı yetkililer ülkenin tarafsızlık statüsünde kalmasını kabul etmedi. Üstelik eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İstanbul'daki görüşmelerin ardından Ukrayna yönetimine hiçbir şey imzalamama ve savaşmaya devam etme çağrısında bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, 2022’deki müzakerelerin neredeyse tamamlandığını, ama Rusya ordu birliklerini Kiev’den çektikten sonra Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları çöpe attığını, ardından Zelenskiy’in de Moskova’yla tüm görüşmeleri yasakladığını anlatmıştı.