https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusya-disisleri-british-councilin-istenmeyen-kurulus-olarak-ilan-edilmesi-zaman-meselesiydi-1096832502.html

Rusya Dışişleri: British Council’in istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesi zaman meselesiydi

Rusya Dışişleri: British Council’in istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesi zaman meselesiydi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, British Council’in Rusya Federasyonu’nda istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesinin sadece zaman meselesi... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T21:54+0300

2025-06-05T21:54+0300

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Rusya’ya karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunan The British Council'in (İngiliz Konseyi) istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesini değerlendiren Zaharova, bunun sadece sağduyu ve zaman meselesi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:British Council’in Rusya şubesinin kapatılmasına rağmen, merkez yapının Rusları da projelerine dahil ederek diğer ülkelerden yıkıcı faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova ayrıca, geçen yıla kadar Rus mevzuatında yer alan ‘yabancı ülkelerin hükümet kurumları tarafından kurulan bir kuruluşun istenmeyen statüsü alamayacağı’ yönündeki kısıtlamaların bu kuruluşun kapatılması engellendiğini, British Council’in de İngiltere hükümeti tarafından kurulduğunu belirterek, “Artık bu boşluk giderildi” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Başsavcılığı, The British Council (İngiliz Konseyi) adlı uluslararası kuruluşu ‘istenmeyen örgütler’ listesine almıştı. Rusya Güvenlik Servisi (FSB) de dost ülkelere topraklarında British Council’in faaliyetlerine son verme çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusyada-british-council-yasaklandi-1096814369.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, british council, rusya federasyonu, rusya başsavcılığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bdt, batı