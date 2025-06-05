https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusya-disisleri-british-councilin-istenmeyen-kurulus-olarak-ilan-edilmesi-zaman-meselesiydi-1096832502.html
Rusya Dışişleri: British Council’in istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesi zaman meselesiydi
Rusya Dışişleri: British Council’in istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesi zaman meselesiydi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, British Council’in Rusya Federasyonu’nda istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesinin sadece zaman meselesi... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T21:54+0300
2025-06-05T21:54+0300
2025-06-05T21:53+0300
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Rusya’ya karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunan The British Council'in (İngiliz Konseyi) istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesini değerlendiren Zaharova, bunun sadece sağduyu ve zaman meselesi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:British Council’in Rusya şubesinin kapatılmasına rağmen, merkez yapının Rusları da projelerine dahil ederek diğer ülkelerden yıkıcı faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova ayrıca, geçen yıla kadar Rus mevzuatında yer alan ‘yabancı ülkelerin hükümet kurumları tarafından kurulan bir kuruluşun istenmeyen statüsü alamayacağı’ yönündeki kısıtlamaların bu kuruluşun kapatılması engellendiğini, British Council’in de İngiltere hükümeti tarafından kurulduğunu belirterek, “Artık bu boşluk giderildi” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Başsavcılığı, The British Council (İngiliz Konseyi) adlı uluslararası kuruluşu ‘istenmeyen örgütler’ listesine almıştı. Rusya Güvenlik Servisi (FSB) de dost ülkelere topraklarında British Council’in faaliyetlerine son verme çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusyada-british-council-yasaklandi-1096814369.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, british council, rusya federasyonu, rusya başsavcılığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bdt, batı
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, british council, rusya federasyonu, rusya başsavcılığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bdt, batı
Rusya Dışişleri: British Council’in istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesi zaman meselesiydi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, British Council’in Rusya Federasyonu’nda istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesinin sadece zaman meselesi olduğunu belirtti.
Rusya’ya karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunan The British Council'in (İngiliz Konseyi) istenmeyen kuruluş olarak ilan edilmesini değerlendiren Zaharova, bunun sadece sağduyu ve zaman meselesi olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Özel askeri operasyonun başlamasının ardından, İngiltere hükümetinin benzeri görülmemiş düşmanca Rus karşıtı adımlarıyla uyumlu olarak ‘British Council', ülkemizin yönetiminin politikasını itibarsızlaştırmak ve dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle de BDT alanında Rus etkisine zarar vermek için Batı'nın genel çabalarına aktif olarak katıldı. Bu amaçla ‘yumuşak güç’unsurları ve çeşitli hibe programları yaygın olarak kullanıldı. Rusya Federasyonu'na dahil olan yeni bölgelerdeki durum, muharebe temas hattındaki durum ve potansiyel olarak hassas nitelikteki diğer konularhakkında bilgi toplandı.
British Council’in Rusya şubesinin kapatılmasına rağmen, merkez yapının Rusları da projelerine dahil ederek diğer ülkelerden yıkıcı faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bununla birlikte Rus yetkili makamları, İngiliz istihbarat servislerinin British Council’i bağımsız devletlerin egemenliğini baltalamaya yönelik örtülü operasyonlarda kullandığı ve gizli yıkıcı faaliyetlere bulunduğu yönünde bilgi aldı. Bu nedenle, British Council’in genel olarak istenmeyen kuruluş ilan edilmesi, aslında sağduyu ve zaman meselesiydi.
Zaharova ayrıca, geçen yıla kadar Rus mevzuatında yer alan ‘yabancı ülkelerin hükümet kurumları tarafından kurulan bir kuruluşun istenmeyen statüsü alamayacağı’ yönündeki kısıtlamaların bu kuruluşun kapatılması engellendiğini, British Council’in de İngiltere hükümeti tarafından kurulduğunu belirterek, “Artık bu boşluk giderildi” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Başsavcılığı, The British Council (İngiliz Konseyi) adlı uluslararası kuruluşu ‘istenmeyen örgütler’ listesine almıştı. Rusya Güvenlik Servisi (FSB) de dost ülkelere topraklarında British Council’in faaliyetlerine son verme çağrısında bulunmuştu.