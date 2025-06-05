https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rusya-bm-ekonomik-ve-sosyal-konseye-secildi-1096808463.html
Rusya, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'e seçildi
Rusya, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'e seçildi
Sputnik Türkiye
Rusya, BM'nin en önemli organlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’e (ECOSOC) seçildi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T00:09+0300
2025-06-05T00:09+0300
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Sputnik muhabiri, Rusya'nın 2026-2028 yılları için Birleşmiş Milletler’in (BM) önemli organlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'e (ECOSOC) seçildiğini bildirdi.BM üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini sağlamaktan sorumlu kilit bir organ olan ECOSOC'da 54 ülke yer alıyor ve üyeler üç yıllığına seçiliyor.Seçilebilmek için oyların üçte ikisinin çoğunluğunun gerektiği seçimler gizli oylama ile yapıldı. Rusya, toplamda üç koltuğun olduğu ve Hırvatistan, Belarus, Kuzey Makedonya ve Ukrayna’nın yer aldığı Doğu Avrupa ülkeleri grubundan seçildi.Yukarıda belirtilen ülkelerden, Batı ülkeleri tarafından desteklenen Ukrayna ve Hırvatistan ECOSOC'a girdi. Belarus ve Kuzey Makedonya ise seçilemedi. Rusya ikinci turda seçildi.Ayrıca Türkiye, Çin, Hindistan, Mozambik, Finlandiya ve Türkmenistan’da seçilen diğer ülkeler arasında yer aldı. Seçilen ülkeler 1 Ocak 2026'da ECOSOC'a katılacak.Ayrı bir oylama ile ABD de Konsey'e girdi ve İtalya'nın yerini aldı. Washington'un görev süresi 2026'da sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/elon-musk-bm-fonlari-kesilsin-1096773385.html
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birleşmiş milletler (bm), ekonomik sosyal konsey, rusya, hırvatistan, ukrayna, türkiye, çin, abd, sputnik
birleşmiş milletler (bm), ekonomik sosyal konsey, rusya, hırvatistan, ukrayna, türkiye, çin, abd, sputnik
Rusya, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'e seçildi
Rusya, BM'nin en önemli organlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’e (ECOSOC) seçildi.
Sputnik muhabiri, Rusya'nın 2026-2028 yılları için Birleşmiş Milletler’in (BM) önemli organlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'e (ECOSOC) seçildiğini bildirdi.
BM üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini sağlamaktan sorumlu kilit bir organ olan ECOSOC'da 54 ülke yer alıyor ve üyeler üç yıllığına seçiliyor.
Seçilebilmek için oyların üçte ikisinin çoğunluğunun gerektiği seçimler gizli oylama ile yapıldı. Rusya, toplamda üç koltuğun olduğu ve Hırvatistan, Belarus, Kuzey Makedonya ve Ukrayna’nın yer aldığı Doğu Avrupa ülkeleri grubundan seçildi.
Yukarıda belirtilen ülkelerden, Batı ülkeleri tarafından desteklenen Ukrayna ve Hırvatistan ECOSOC'a girdi. Belarus ve Kuzey Makedonya ise seçilemedi. Rusya ikinci turda seçildi.
Ayrıca Türkiye, Çin, Hindistan, Mozambik, Finlandiya ve Türkmenistan’da seçilen diğer ülkeler arasında yer aldı. Seçilen ülkeler 1 Ocak 2026'da ECOSOC'a katılacak.
Ayrı bir oylama ile ABD de Konsey'e girdi ve İtalya'nın yerini aldı. Washington'un görev süresi 2026'da sona erecek.