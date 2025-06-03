https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/elon-musk-bm-fonlari-kesilsin-1096773385.html

Elon Musk: BM fonları kesilsin

Elon Musk: BM fonları kesilsin

Sputnik Türkiye

Elon Musk, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, dijital platformların çoğu zaman insanları yanıltmak ve aralarında düşmanlık yaratmak için kullanıldığını ve... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T22:08+0300

2025-06-03T22:08+0300

2025-06-03T22:08+0300

dünya

abd

elon musk

bm genel sekreteri antonio guterres

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Amerikalı girişimci Elon Musk, Birleşmiş Milletler’in (BM) finansmanının durdurulması çağrısında bulundu.Bu açıklamayı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, dijital platformların çoğu zaman insanları yanıltmak ve aralarında düşmanlık yaratmak için kullanıldığını ve bu duruma BM’nin karşılık vermesi gerektiğini söylediği bir videoyu alıntılayarak yaptı.Söz konusu videoyu sayfasında paylaşan bir internet kullanıcısı, BM'nin 'ifade özgürlüğüne savaş ilan ettiğini' yazdı.Musk ise bu paylaşımın alıntılayarak, "BM'nin finansmanını kesin." ifadelerini kullandı.Daha önce açıklamada bulunan bir BM kaynağı, kurumun harcamaları optimize etme kapsamında bütçesini yüzde 20 oranında azaltabileceğini ve yaklaşık yedi bin kişiyi işten çıkarabileceğini bildirmişti.Mart ayında BM Genel Sekreteri, kurumun harcamalarını optimize etmeyi de içeren "BM-80" adlı bir inisiyatifin başlatıldığını duyurmuştu.Bu reformlar, ABD’nin BM bütçesine yaptığı katkıları azaltması ve mevcut Amerikan yönetiminin insani projelere finansman sağlama konusundaki tutumuyla aynı döneme denk geliyor.ABD, BM’nin düzenli bütçesine yüzde 22 ile en büyük katkıyı yapan ülkedir. BM’nin Ocak ayı verilerine göre, Washington’un toplamda 2.8 milyar dolar ödeme yapması gerekiyordu. Bunun 1.5 milyar doları BM’nin düzenli bütçesine, kalan kısmı ise barışı koruma operasyonları ve mahkemelerin bütçesi içindi.

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abd, elon musk, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi