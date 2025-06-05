https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/rtukten-gunduz-kusagi-programlarina-uyari-kadin-magduriyetini-reyting-malzemesi-yapmayin-1096821196.html
RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına uyarı: 'Kadın mağduriyetini reyting malzemesi yapmayın'
RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına uyarı: 'Kadın mağduriyetini reyting malzemesi yapmayın'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), medya kuruluşlarını kadına yönelik şiddetin ekranlarda normalleştirilmemesi... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T12:27+0300
2025-06-05T12:27+0300
2025-06-05T12:27+0300
türki̇ye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
kadına şiddet
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RTÜK gündüz kuşağı programlarını uyardı ve kadınların yaşadıkları mağduriyetin kullanılmaması gerektiğini söyledi.'Reyting uğruna istismar etmeyin'RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, RTÜK ve CKD işbirliğiyle düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı.Raporda, televizyon ve dijital platformlara toplumsal sorumluluk çağrısı yapılırken, özellikle gündüz kuşağı programlarında kadınların yaşadığı mağduriyetlerin reyting uğruna istismar edilmemesi istendi.Medya kuruluşlarının yayın politikalarının değerlendirilerek önemli tespitlere yer verilen raporda, reyting ve ticari kaygıların çoğu zaman kamu yararının önüne geçtiği, özellikle gündüz kuşağı programlarında şiddetin sıradanlaştırıldığı ve kadın mağduriyetinin reyting uğruna istismar edildiği vurgulandı.Raporda en çarpıcı eleştiriler, gündüz kuşağı programlarına yönelik oldu.Kadına yönelik şiddetin sabah programlarından akşam dizilerine kadar gün boyunca ekrana taşınmasının, "kırık cam teorisi" etkisi yaratarak şiddetin toplumda yeniden üretimine zemin hazırladığı belirtildi. Bu tür yapımların, çözüm üretmek yerine kışkırtıcı dille sunulduğu ve kamu kurumlarına olan güveni sarstığı ifade edildi.Kadın mağduriyeti reyting uğruna metalaştırılıyorRaporda, kadın bedeninin ve mağduriyetinin medya tarafından reyting uğruna metalaştırıldığına dikkat çekildi."Gerçekleri gösteriyoruz" iddiasıyla sunulan yapımların, kadına yönelik şiddeti normalleştirdiği ve toplumda kanıksanmasına neden olduğu kaydedildi. Kadınların yalnızca "kurban" ya da "suçlu" rollerinde ekrana yansıması, "güçlü", "üretken" ve "topluma katkı sunan" kadın profillerinin ise arka planda kalması eleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/muge-anli-cileden-cikti-bu-erkeklere-ne-olmus-ya-1096599540.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kadına şiddet
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kadına şiddet
RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına uyarı: 'Kadın mağduriyetini reyting malzemesi yapmayın'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), medya kuruluşlarını kadına yönelik şiddetin ekranlarda normalleştirilmemesi konusunda uyardı.
RTÜK gündüz kuşağı programlarını uyardı ve kadınların yaşadıkları mağduriyetin kullanılmaması gerektiğini söyledi.
'Reyting uğruna istismar etmeyin'
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, RTÜK ve CKD işbirliğiyle düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı"nın sonuç raporu yayımlandı.
Raporda, televizyon ve dijital platformlara toplumsal sorumluluk çağrısı yapılırken, özellikle gündüz kuşağı programlarında kadınların yaşadığı mağduriyetlerin reyting uğruna istismar edilmemesi istendi.
Medya kuruluşlarının yayın politikalarının değerlendirilerek önemli tespitlere yer verilen raporda, reyting ve ticari kaygıların çoğu zaman kamu yararının önüne geçtiği, özellikle gündüz kuşağı programlarında şiddetin sıradanlaştırıldığı ve kadın mağduriyetinin reyting uğruna istismar edildiği vurgulandı.
Raporda en çarpıcı eleştiriler, gündüz kuşağı programlarına yönelik oldu.
Kadına yönelik şiddetin sabah programlarından akşam dizilerine kadar gün boyunca ekrana taşınmasının, "kırık cam teorisi" etkisi yaratarak şiddetin toplumda yeniden üretimine zemin hazırladığı belirtildi. Bu tür yapımların, çözüm üretmek yerine kışkırtıcı dille sunulduğu ve kamu kurumlarına olan güveni sarstığı ifade edildi.
Kadın mağduriyeti reyting uğruna metalaştırılıyor
Raporda, kadın bedeninin ve mağduriyetinin medya tarafından reyting uğruna metalaştırıldığına dikkat çekildi.
"Gerçekleri gösteriyoruz" iddiasıyla sunulan yapımların, kadına yönelik şiddeti normalleştirdiği ve toplumda kanıksanmasına neden olduğu kaydedildi. Kadınların yalnızca "kurban" ya da "suçlu" rollerinde ekrana yansıması, "güçlü", "üretken" ve "topluma katkı sunan" kadın profillerinin ise arka planda kalması eleştirildi.