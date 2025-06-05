https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bayram-arifesinde-istanbul-yollari-bos-kaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-20-seviyelerinde-1096816470.html

Bayram arifesinde İstanbul yolları boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde

Bayram arifesinde İstanbul yolları boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde alışılmadık bir sakinlik yaşandı. D-100, TEM, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli’nde araçlar... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T10:25+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

avrasya

trafik

kurban bayramı

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İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu beklenenden düşük seviyelerde seyretti. Genellikle yoğun araç trafiğiyle bilinen D-100 karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana arterlerde trafik akışı oldukça rahattı.Kent genelinde yüzde 20 yoğunlukİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 17, Avrupa Yakası’nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/taksilerde-yeni-donem-yolcu-yoldan-alinmayacak-1096814183.html

türki̇ye

i̇stanbul

avrasya

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