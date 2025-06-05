https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/bayram-arifesinde-istanbul-yollari-bos-kaldi-trafik-yogunlugu-yuzde-20-seviyelerinde-1096816470.html
Bayram arifesinde İstanbul yolları boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde
Bayram arifesinde İstanbul yolları boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde alışılmadık bir sakinlik yaşandı. D-100, TEM, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli’nde araçlar... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T10:25+0300
2025-06-05T10:25+0300
2025-06-05T10:25+0300
türki̇ye
i̇stanbul
avrasya
trafik
kurban bayramı
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İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu beklenenden düşük seviyelerde seyretti. Genellikle yoğun araç trafiğiyle bilinen D-100 karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana arterlerde trafik akışı oldukça rahattı.Kent genelinde yüzde 20 yoğunlukİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 17, Avrupa Yakası’nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/taksilerde-yeni-donem-yolcu-yoldan-alinmayacak-1096814183.html
türki̇ye
i̇stanbul
avrasya
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i̇stanbul, avrasya, trafik, kurban bayramı
i̇stanbul, avrasya, trafik, kurban bayramı
Bayram arifesinde İstanbul yolları boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde
Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde alışılmadık bir sakinlik yaşandı. D-100, TEM, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli’nde araçlar akıcı seyrederken, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 seviyelerinde kaldı.
İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu beklenenden düşük seviyelerde seyretti. Genellikle yoğun araç trafiğiyle bilinen D-100 karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana arterlerde trafik akışı oldukça rahattı.
Kent genelinde yüzde 20 yoğunluk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 17, Avrupa Yakası’nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçüldü.