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Prof. Dr. Orhan Kavak'tan Bingöl ve çevresi için kritik uyarı: 'Fay hattında enerji birikti'
Prof. Dr. Orhan Kavak'tan Bingöl ve çevresi için kritik uyarı: 'Fay hattında enerji birikti'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Orhan Kavak Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere özellikle Bingöl ve çevresinin enerjinin biriktiği alanlar arasında bulunduğunu söyledi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T13:03+0300
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen 4,3 ve 1 Haziran'daki 4,4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunan Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, fay hatlarının sıkışması sonucu oluşan kırılmalar sonunda depremlerin meydana geldiğini belirtti.'Ciddi enerji açığa çıkıyor'Kavak, Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere özellikle Bingöl ve çevresinin enerjinin biriktiği alanlar arasında bulunduğunu söyledi.Prof. Dr. Kavak, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Hatay'dan başlayıp Adıyaman ve Malatya üzerinden Bingöl'e eriştiğini ifade ederek, "Bingöl-Karlıova dediğimiz kesim, Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz hatla birleşip, Karadeniz Bölgesi'nin alt sınırından birleşerek Marmara Denizi'ne kadar devam etmektedir. Bu, Bingöl'deki sıkışmayı oluşturan Doğu Anadolu sınırı boyunca devam eden bir bindirme kuşağı ve buna 'Bitlis-Zagros' kuşağı deniliyor. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden İran'a kadar devam eder. Sürekli hareket sonucu Anadolu topraklarını sıkıştırdığı için her sene 4 santimetre kütlenin ileriye inmesi sonucu ciddi enerji açığa çıkıyor. Bu enerjinin açığa çıkması sonucu fay hatlarımız kırılıyor." dedi.'Yoğun bir enerji birikti'Depremin ne zaman ve ne şekilde olacağının tespit edilemeyeceğini dile getiren Kavak, sıkışmalar olduğunu ve enerji transferi gerçekleştiğinin belirlendiğini kaydetti.Kavak, "Şu anda en tehlikeli bölgelerimizden biri Bingöl ve çevresi. Hem Bitlis-Zagros kuşağının hareketi hem de Doğu Anadolu Fay Hattı'nın da enerjiyi boşaltması söz konusu. Bunun sonucunda da Bingöl ve çevresindeki bütün bölgelerde deprem olasılığı fazla görünmekte. Önümüzdeki süreçte 6, uzun vadede 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Yoğun bir enerji Doğu Anadolu Fay Hattı boyunca birikmiş durumda." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/afad-duyurdu-bingolde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1096696730.html
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deprem, orhan kavak, bingöl
deprem, orhan kavak, bingöl

Prof. Dr. Orhan Kavak'tan Bingöl ve çevresi için kritik uyarı: 'Fay hattında enerji birikti'

13:03 05.06.2025
© FotoğrafAFAD, Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi
AFAD, Türkiye'nin deprem tehlike haritası: Diri faylar tek tek gösterildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© Fotoğraf
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Prof. Dr. Orhan Kavak Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere özellikle Bingöl ve çevresinin enerjinin biriktiği alanlar arasında bulunduğunu söyledi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen 4,3 ve 1 Haziran'daki 4,4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunan Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, fay hatlarının sıkışması sonucu oluşan kırılmalar sonunda depremlerin meydana geldiğini belirtti.

'Ciddi enerji açığa çıkıyor'

Kavak, Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere özellikle Bingöl ve çevresinin enerjinin biriktiği alanlar arasında bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kavak, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Hatay'dan başlayıp Adıyaman ve Malatya üzerinden Bingöl'e eriştiğini ifade ederek, "Bingöl-Karlıova dediğimiz kesim, Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz hatla birleşip, Karadeniz Bölgesi'nin alt sınırından birleşerek Marmara Denizi'ne kadar devam etmektedir. Bu, Bingöl'deki sıkışmayı oluşturan Doğu Anadolu sınırı boyunca devam eden bir bindirme kuşağı ve buna 'Bitlis-Zagros' kuşağı deniliyor. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden İran'a kadar devam eder. Sürekli hareket sonucu Anadolu topraklarını sıkıştırdığı için her sene 4 santimetre kütlenin ileriye inmesi sonucu ciddi enerji açığa çıkıyor. Bu enerjinin açığa çıkması sonucu fay hatlarımız kırılıyor." dedi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
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'Yoğun bir enerji birikti'

Depremin ne zaman ve ne şekilde olacağının tespit edilemeyeceğini dile getiren Kavak, sıkışmalar olduğunu ve enerji transferi gerçekleştiğinin belirlendiğini kaydetti.

Kavak, "Şu anda en tehlikeli bölgelerimizden biri Bingöl ve çevresi. Hem Bitlis-Zagros kuşağının hareketi hem de Doğu Anadolu Fay Hattı'nın da enerjiyi boşaltması söz konusu. Bunun sonucunda da Bingöl ve çevresindeki bütün bölgelerde deprem olasılığı fazla görünmekte. Önümüzdeki süreçte 6, uzun vadede 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Yoğun bir enerji Doğu Anadolu Fay Hattı boyunca birikmiş durumda." diye konuştu.
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