https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/afad-duyurdu-bingolde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1096696730.html

AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi

AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

bingöl deprem

2025-06-01T12:38+0300

2025-06-01T12:38+0300

2025-06-01T12:56+0300

son depremler

bingöl

deprem

deprem

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Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD merkez üssü Kiğı olan depremin saat 12:26'da gerçekleştiğini duyurdu.Bingöl'deki son depremlerBölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/naci-gorur-bingol-depremlerini-degerlendirdi-stresin-artmasina-neden-oluyor-olabilir-1096645910.html

bingöl

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