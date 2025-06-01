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AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi
AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi
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Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD merkez üssü Kiğı olan depremin saat 12:26'da gerçekleştiğini duyurdu.Bingöl'deki son depremlerBölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/naci-gorur-bingol-depremlerini-degerlendirdi-stresin-artmasina-neden-oluyor-olabilir-1096645910.html
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AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi

12:38 01.06.2025 (güncellendi: 12:56 01.06.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Geçtiğimiz haftalarda birkaç gün arayla sallanan Bingöl'de bugün de 12.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD merkez üssü Kiğı olan depremin saat 12:26'da gerçekleştiğini duyurdu.

Bingöl'deki son depremler

Bölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
29 Mayıs'ta 4.3 büyüklüğünde
27 Mayıs'ta 3.6 büyüklüğünde
26 Mayıs'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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30 Mayıs, 10:51
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