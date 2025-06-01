https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/afad-duyurdu-bingolde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1096696730.html
AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi
AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
bingöl deprem
2025-06-01T12:38+0300
2025-06-01T12:38+0300
2025-06-01T12:56+0300
son depremler
bingöl
deprem
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD merkez üssü Kiğı olan depremin saat 12:26'da gerçekleştiğini duyurdu.Bingöl'deki son depremlerBölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/naci-gorur-bingol-depremlerini-degerlendirdi-stresin-artmasina-neden-oluyor-olabilir-1096645910.html
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AFAD duyurdu: Bingöl'de bir deprem daha meydana geldi
12:38 01.06.2025 (güncellendi: 12:56 01.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Geçtiğimiz haftalarda birkaç gün arayla sallanan Bingöl'de bugün de 12.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD merkez üssü Kiğı olan depremin saat 12:26'da gerçekleştiğini duyurdu.
Bingöl'deki son depremler
Bölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
29 Mayıs'ta 4.3 büyüklüğünde 27 Mayıs'ta 3.6 büyüklüğünde 26 Mayıs'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.